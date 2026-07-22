Les 3 infos OM de ce mercredi : la raison du départ d’Aubameyang, Aguerd vendu 15M, le montant que l’OM va percevoir grâce au Mondial…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas rater dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mercredi 22 juillet.

Info 1 : Pourquoi Aubameyang a dû partir…

Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang vers le Deportivo La Corogne, officialisé pour la somme modique de 1,5 million d’euros, continue de faire parler à Marseille. Selon les informations de La Provence ce mardi, l’Olympique de Marseille n’était pourtant pas si pressé de se séparer de son attaquant gabonais.

Genesio voulait le garder…

Toujours selon le quotidien régional, Bruno Génésio aurait préféré conserver Aubameyang, l’entraîneur marseillais ayant construit une partie de son projet de jeu autour de l’expérience et du sens du but du Gabonais de 37 ans. Une saison plutôt réussie sur le plan statistique semble d’ailleurs justifier ce choix : 14 buts et 10 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues.

Mais l’aspect sportif a fini par céder face à la réalité financière du club. La nouvelle direction, avec Stéphane Richard comme président et Grégory Lorenzi comme directeur sportif, a fixé le prix de départ du joueur à 1,5 million d’euros, une somme volontairement basse pour accélérer son départ tout en renflouant les caisses du club. L’objectif : libérer 4,2 millions d’euros de masse salariale annuelle, un geste symbolique et financier fort à l’approche de l’audience devant la DNCG, l’instance de contrôle de gestion des clubs professionnels.

Selon @laprovence, l’#OM ne voulait pas forcément se séparer d’Aubameyang. 👉Genesio aurait bien construit son équipe en s’appuyant sur son expérience.

👉Mais difficile pour la direction de dire non à 1,5M€. Elle a dû se résoudre à accepter ce deal qui allège sa masse… pic.twitter.com/Ccr2rlSxuf — OManiaque (@OManiaque) July 22, 2026

Retour en Espagne pour Aubameyang…

Le buteur gabonais s’est engagé avec le promu espagnol du Deportivo La Corogne jusqu’en juin 2028, marquant son retour en Espagne quatre ans après avoir quitté le FC Barcelone. Un choix qui peut interroger, puisque l’attaquant avait refusé une offre plus lucrative venue de Turquie pour privilégier une nouvelle expérience en Liga.

Ce dossier illustre une nouvelle fois les tensions entre exigences sportives et impératifs financiers à l’OM, où la nouvelle direction doit jongler entre ambitions de jeu et respect des contraintes budgétaires imposées par le gendarme financier du football français.

Si le départ d’Aubameyang libère un peu d’air financier, il pose aussi une question sportive : qui pour prendre le relais en pointe de l’attaque marseillaise ? Bruno Génésio devra composer sans son cadre offensif au moment même où l’OM entame sa tournée de présaison en Côte d’Ivoire. Reste à savoir si la direction marseillaise saura réinvestir intelligemment cette marge de manœuvre budgétaire retrouvée, ou si ce dossier Aubameyang restera le symbole d’un mercato dicté davantage par la comptabilité que par le projet de jeu.

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Info 2 : Un départ à 15M pour Aguerd ?

Un an à peine après son arrivée à Marseille, Nayef Aguerd pourrait déjà faire ses valises. Selon les informations de La Provence, relayées ce matin, le sujet d’un possible départ du défenseur marocain refait surface à l’OM.

Un choix de Benatia peu convaincant…

Arrivé en provenance de West Ham contre un chèque de 23 millions d’euros, Aguerd avait rapidement pris ses marques dans la défense olympienne, avec des performances prometteuses en début de saison. Ce recrutement portait alors la marque de Medhi Benatia, à l’époque en charge du secteur sportif du club, qui voyait en l’international marocain un cadre de la défense phocéenne pour les saisons à venir.

Mais la réalité du terrain a rapidement rattrapé les ambitions du club. Les blessures sont venues freiner son élan, comme cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises dans sa carrière. Résultat, seulement 16 matchs de Ligue 1 et 22 rencontres toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026, des statistiques jugées insuffisantes en interne pour justifier un tel investissement. Le défenseur a notamment enchaîné plusieurs pépins physiques, dont une lésion à l’aine en novembre, une blessure à la hanche fin octobre, et un traumatisme crânien en septembre.

Conséquence directe de cette accumulation de blessures : Aguerd a manqué la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Initialement convoqué par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, l’international marocain a finalement été remplacé dans la liste par Marwane Saadane juste avant le début de la compétition. Une déception que le joueur avait lui-même commentée avec lucidité, évoquant une saison particulièrement éprouvante physiquement et mentalement.

Une clause qui échappe en partie au contrôle du club

Le dossier Aguerd a ceci de particulier qu’il ne dépend pas uniquement de la volonté de l’OM. Son contrat comporterait une clause fixée à 15 millions d’euros, obligeant le club à le laisser partir si une offre à ce montant est déposée, sous peine de devoir doubler son salaire pour le conserver. Une clause qui, selon les révélations de Foot Mercato, place la direction marseillaise dans une position pour le moins inconfortable.

Concrètement, cela signifie que l’OM pourrait être contraint de vendre un joueur qu’il souhaiterait pourtant conserver, à un prix largement inférieur à celui de son achat, soit une perte sèche d’une dizaine de millions d’euros par rapport aux 23 millions déboursés l’été dernier. À l’inverse, s’opposer à un départ impliquerait un effort salarial supplémentaire, difficilement compatible avec la politique de rigueur budgétaire menée par la nouvelle direction.

Selon @laprovence, le sujet Nayef Aguerd est récemment revenu sur le tapis, pour un éventuel départ. pic.twitter.com/6piYhgYtMU — OManiaque (@OManiaque) July 22, 2026

Des courtisans venus du Golfe, entre autres

Sur le plan de l’intérêt, plusieurs pistes émergent déjà autour du joueur de 30 ans. Des touches sont notamment évoquées du côté du Qatar et des Émirats arabes unis, confirmées plus récemment par la venue aux renseignements d’un club qatari. Ces destinations, réputées pour leur pouvoir d’achat et leurs salaires attractifs, pourraient séduire un joueur en quête de stabilité après une saison marquée par les blessures et la frustration.

Autant de pistes qui pourraient permettre à l’OM de solder ce dossier sans trop de perte financière, dans un contexte où le club doit, comme pour Aubameyang, continuer à alléger sa masse salariale. Sous la surveillance étroite de l’UEFA, l’OM doit en effet réduire la voilure cet été pour rééquilibrer ses comptes. Un exercice d’équilibriste qui semble être devenu la marque de fabrique de ce mercato marseillais version Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.Un scénario qui rappelle furieusement celui d’Aubameyang, sauf que cette fois, c’est une clause contractuelle, et non la seule volonté du club, qui pourrait précipiter le dénouement. Reste à voir si une offre concrète viendra, dans les prochains jours, transformer ces rumeurs en officialisation.

Info 3 : Ce que va toucher l’OM (Pour la coupe du monde)

L’Olympique de Marseille va bénéficier d’une indemnisation de la FIFA après la Coupe du monde 2026. Selon les chiffres publiés par L’Équipe, le club phocéen devrait percevoir environ 880 000 euros au titre de la mise à disposition de ses internationaux.

Comme après chaque Coupe du monde, la FIFA indemnise les clubs ayant libéré des joueurs pour la compétition via son FIFA Club Benefits Programme. Le calcul est effectué sur une base de 4 300 euros par joueur et par jour, entre le 1er juin et le 19 juillet 2026.

L’OM derrière les autres clubs français qualifiés en Europe

Selon L’Équipe, le PSG est le grand bénéficiaire français avec 2,49 M€, juste derrière Manchester City (3,1 M€) et devant Arsenal (2,4 M€).

En Ligue 1, l’OM se classe en revanche derrière plusieurs concurrents. Le LOSC devrait toucher 1,2 M€, devant Monaco (960 000 €) et Lyon (930 000 €). Strasbourg (910 000 €) et Nice (890 000 €) devancent également de peu le club marseillais, crédité de 880 000 €.

Plus de 11 M€ pour les clubs de Ligue 1

Toujours d’après L’Équipe, les clubs de Ligue 1 cumuleront 11,83 millions d’euros d’indemnités, un total qui place le championnat français au quatrième rang européen, derrière la Premier League, la Bundesliga et la Liga, mais devant la Serie A.

Si cette somme reste modeste au regard du budget d’un club comme l’OM, elle constitue une recette supplémentaire bienvenue dans un contexte où les finances occupent une place importante dans la stratégie olympienne. Chaque rentrée d’argent compte alors que le club poursuit son mercato estival sous la contrainte d’un équilibre économique à respecter.