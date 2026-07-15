Les 3 infos OM de ce mercredi : présentations de Genesio et Lorenzi, qui pour remplacer Mason Greenwood…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mercredi 15 juillet.

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Info 1 : Greenwood, Benatia, Mercato… les 5 annonces fortes de Grégory Lorenzi

Nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi a détaillé les grandes lignes du projet marseillais lors d’une conférence de presse ce mercredi 15 juillet. Situation financière, ventes nécessaires, départ de Mason Greenwood, reconstruction de l’effectif et ambitions sportives : voici les cinq points forts de sa conférence de presse.

Mercato OM : Lorenzi confirme que des ventes seront nécessaires

Grégory Lorenzi a placé la situation financière au centre du projet actuel de l’Olympique de Marseille.

Le directeur sportif a expliqué que la priorité était de retrouver un équilibre économique.

« La priorité du club c’est de retrouver une santé financière », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’OM doit respecter les engagements pris auprès des instances de contrôle et cela passera par des mouvements dans l’effectif.

🗣️ “Le mercato prend un peu de temps aussi à cause de la Coupe du monde pas terminée”#Lorenzi : “On doit rester ambitieux comme l’OM l’a toujours été. On veut gagner des matchs et finir à hauteur des places européennes. Le dire c’est facile et il faut le faire avec des… pic.twitter.com/bnUBJa4z1Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

L’OM devra reconstruire progressivement son effectif

Le nouveau dirigeant marseillais a également expliqué que la transformation du groupe ne pouvait pas se faire en quelques semaines.

Grégory Lorenzi souhaite construire un effectif équilibré avec plusieurs profils : des joueurs expérimentés, des éléments connaissant la Ligue 1 et l’Europe, mais aussi des jeunes à développer.

Le projet doit s’inscrire dans la durée et non dans une succession de changements massifs chaque saison.

Greenwood : Lorenzi explique le transfert au Fenerbahçe

Le départ de Mason Greenwood a aussi été abordé lors de la conférence de presse.

Grégory Lorenzi a expliqué que l’OM n’avait pas reçu autant d’offres que certains pouvaient l’imaginer et que le joueur souhaitait quitter Marseille.

Selon lui, le marché a fixé la valeur du transfert, avec un départ vers le Fenerbahçe pour 39 millions d’euros.

Le directeur sportif a expliqué que le club ne souhaitait pas retenir un joueur qui ne voulait plus porter le maillot marseillais avec l’état d’esprit attendu.

🗣️ “Greenwood voulait quitter le club le plus vite possible…” “80-100M€, le marché a décidé qu’il ne les valait pas !”#Lorenzi : “Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l’image que le joueur peut avoir. Il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup… pic.twitter.com/bb8K8aVSrm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

Benatia n’a plus de rôle à l’OM

Interrogé sur Medhi Benatia, Grégory Lorenzi a confirmé que l’ancien conseiller sportif n’avait plus de fonction au sein du club.

Il a précisé avoir échangé avec lui afin d’assurer une transition sur certains dossiers déjà ouverts.

Mais il a démenti toute implication actuelle de l’ancien international marocain dans le fonctionnement du club.

Les ambitions sportives restent élevées

Malgré les contraintes économiques, Grégory Lorenzi assure que l’OM conserve des objectifs importants.

Le directeur sportif souhaite construire une équipe capable de retrouver les places européennes.

L’objectif est désormais de trouver le bon équilibre entre compétitivité sportive et stabilité financière.

La nouvelle direction marseillaise avance donc avec une feuille de route claire : réduire les contraintes économiques, remodeler l’effectif et construire un projet durable.

Info 2 : Mercato, jeu, Marseille… les 5 messages forts de Bruno Genesio après sa première conférence de presse !

Présenté officiellement comme nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a dévoilé les grandes lignes de son projet. Le technicien marseillais a évoqué son choix de rejoindre l’OM, son style de jeu, la pression du Vélodrome, le mercato et l’importance des jeunes.

Bruno Genesio OM : un projet accepté malgré les contraintes

Bruno Genesio n’a pas caché qu’il connaissait la situation actuelle de l’Olympique de Marseille avant de s’engager. Le nouvel entraîneur olympien a expliqué avoir choisi l’OM en étant conscient des contraintes liées au club.

« J’étais au courant qu’on allait devoir vendre des joueurs », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse.

Le technicien estime néanmoins que ces contraintes ne doivent pas empêcher le club de conserver de l’ambition.

« Marseille doit être un club ambitieux », a affirmé Bruno Genesio, qui souhaite construire un groupe capable de répondre aux objectifs sportifs.

Une équipe active avec du pressing et de l’intensité

Sur le terrain, Bruno Genesio a détaillé les principes qu’il souhaite mettre en place. L’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille veut une équipe capable d’imposer son rythme.

Le coach marseillais souhaite notamment une formation « active », capable de jouer haut et de presser l’adversaire.

Genesio a également insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre liberté offensive et organisation collective.

🗣️ “Il était important pour moi de participer à une coupe d’Europe”#Genesio : “L’OM va participer à une compétition européenne. Il était important pour moi de participer à une coupe d’Europe. C’est une fierté et un honneur de venir entraîner l’OM pour tout ce que ce club… pic.twitter.com/nBvpm1JMPB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

La ferveur de l’OM, une force à maîtriser

Le nouvel entraîneur de l’OM a également évoqué le contexte particulier du club marseillais. Pour lui, la passion autour de l’équipe est une caractéristique unique du projet.

Bruno Genesio estime toutefois que cette ferveur doit être accompagnée de sérénité.

L’objectif sera de profiter de l’énergie du public tout en gardant la lucidité nécessaire dans les moments importants.

🗣️ “J’ai toujours fait confiance à des jeunes formés au club ou recrutés en post-formation”#Genesio : “Beaucoup de clubs de Ligue 1 veulent mettre l’accent sur la formation et utiliser des jeunes. On sait pourquoi. J’ai toujours fait confiance à des jeunes formés au club ou… pic.twitter.com/Z6tACoBUex — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

Les jeunes auront leur place dans son projet

La formation fait également partie des axes évoqués par Bruno Genesio. Le technicien a expliqué qu’il avait toujours accordé de l’importance aux jeunes joueurs lorsqu’ils avaient le niveau pour intégrer l’équipe première.

Pour lui, lancer un jeune ne doit pas être un simple choix lié aux contraintes économiques.

Un joueur doit montrer à l’entraînement qu’il possède les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau.

Bruno Genesio veut créer une vraie identité collective

Enfin, l’entraîneur marseillais a insisté sur l’importance de l’état d’esprit. Selon lui, la réussite passera par la capacité du groupe à partager des valeurs communes.

Genesio souhaite une équipe avec laquelle les supporters puissent s’identifier.

« Gagner est très important mais ce que dégage l’équipe aussi », a-t-il expliqué.

Pour sa première prise de parole, Bruno Genesio a donc fixé plusieurs priorités : construire un collectif solide, imposer des principes de jeu clairs et retrouver une dynamique positive autour de l’OM.

Info 3 : Qui pour remplacer Greenwood ?

Le transfert de Mason Greenwood a été officialisé par Fenerbahçe, obligeant l’OM à tourner la page de son principal atout offensif des deux dernières saisons. Plusieurs pistes sont évoquées pour renforcer le secteur offensif, tandis qu’une solution interne pourrait également émerger. Reste un défi majeur pour le nouvel entraîneur Bruno Genesio : reconstruire une animation offensive performante sans dépendre d’un seul joueur.

Plusieurs pistes déjà évoquées pour l’attaque de l’OM

Avec le départ de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille doit désormais trouver un nouveau leader offensif. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été associés au club phocéen par différents médias, sans qu’aucune piste n’ait été officialisée.

La presse espagnole a notamment évoqué un intérêt de l’OM pour Roony Bardghji. Selon ces informations, les dirigeants marseillais auraient même transmis une offre au FC Barcelone pour tenter de recruter l’international suédois dans le cadre d’un prêt.

Autre profil suivi, Haissem Hassan. L’ailier de 24 ans du Real Oviedo, présent avec l’Égypte à la Coupe du monde 2026, figurerait également parmi les joueurs appréciés par la direction sportive marseillaise.

Des profils bien connus de la Ligue 1 également surveillés

L’OM pourrait aussi se tourner vers des joueurs qui connaissent déjà parfaitement le championnat de France.

Le nom d’Armand Laurienté est revenu avec insistance ces dernières semaines. Ancien joueur du FC Lorient, l’ailier de 27 ans évolue aujourd’hui à Sassuolo, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

Autre piste évoquée, Pablo Pagis. L’attaquant de 23 ans, qui évolue au FC Lorient, ferait partie des profils étudiés par les dirigeants marseillais. En revanche, les exigences financières du club breton constitueraient un obstacle important dans ce dossier.

À ce stade, aucune de ces pistes n’a été officialisée par l’OM, et ces informations restent au stade de l’intérêt rapporté par différents médias.

Timothy Weah, une solution déjà présente dans l’effectif ?

Au-delà du mercato, Timothy Weah pourrait également représenter une option pour Bruno Genesio.

Utilisé à plusieurs reprises dans un rôle de latéral la saison dernière, l’international américain a pourtant été formé comme ailier. Sa vitesse, sa capacité à éliminer et sa polyvalence pourraient offrir une solution supplémentaire dans un secteur offensif désormais privé de Greenwood.

Le nouvel entraîneur marseillais pourrait ainsi choisir d’exploiter davantage ce profil offensif sans nécessairement chercher un remplaçant poste pour poste.

Le véritable défi de Bruno Genesio

Le départ de Mason Greenwood laisse un vide important dans l’effectif marseillais. Remplacer individuellement un joueur capable de faire la différence aussi régulièrement constitue une mission particulièrement complexe.

Plus qu’un simple recrutement, le principal défi de Bruno Genesio sera probablement de bâtir un collectif capable de répartir les responsabilités offensives, afin que l’OM ne dépende plus autant d’une seule individualité. C’est sans doute sur cet équilibre collectif que reposera une grande partie des ambitions marseillaises pour la saison à venir.