Les 3 infos OM de ce samedi : Conceição libre ? qui doit partir, qui doit rester ? Et une piste italienne…

L’Olympique de Marseille avance déjà ses pions pour le prochain mercato et les grandes manœuvres ont commencé en coulisses. Entre la situation d’un entraîneur de renom, les débats autour de l’effectif actuel et une nouvelle piste offensive venue d’Italie, l’actualité olympienne reste particulièrement dense ce samedi. Tour d’horizon des trois informations majeures du jour autour du club phocéen.

Mercato OM : Sergio Conceição de nouveau dans le viseur ?

Le nom de Sergio Conceição revient avec insistance dans l’actualité marseillaise. Déjà ciblé par l’OM l’été dernier, le technicien portugais pourrait prochainement devenir disponible après une saison passée sur le banc d’Al-Ittihad Club.

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, la direction du club saoudien envisagerait sérieusement de mettre un terme à sa collaboration avec l’ancien coach du FC Porto dès la fin de saison. Une information qui relance naturellement les spéculations autour de son avenir.

Le profil de Conceição continue de séduire du côté de Marseille. Son expérience européenne, son exigence tactique et sa forte personnalité correspondent au type d’entraîneur recherché pour redonner une stabilité sportive au projet olympien.

L’Italie resterait toutefois une destination privilégiée pour le technicien portugais, suivi depuis plusieurs années par différents clubs de Serie A. Malgré cela, l’OM surveille attentivement l’évolution du dossier, conscient qu’une opportunité pourrait rapidement se présenter sur le marché des entraîneurs.

Mercato OM : qui doit partir, qui doit rester ?

Le dernier numéro de Débat Foot Marseille a largement animé les discussions autour de l’avenir de l’effectif olympien. Aux côtés de XavOM, Jean-Charles De Bono et Benjamin Courmes ont passé en revue les différents dossiers chauds du mercato marseillais.

Au programme : la traditionnelle revue d’effectif avec les joueurs jugés indispensables pour la saison prochaine, ceux susceptibles d’être transférés et les postes à renforcer en priorité.



Les discussions ont également porté sur les pistes menant à Christophe Galtier et Bruno Génésio, deux profils régulièrement associés au banc olympien ces dernières semaines.

Enfin, la sortie médiatique de Mehdi Benatia a aussi suscité de nombreuses réactions chez les observateurs marseillais, dans un contexte où les choix sportifs de l’OM continuent d’alimenter les débats à l’approche du mercato estival.

Mercato OM : Mattia Zaccagni ciblé pour remplacer Paixão ?

L’OM continue d’explorer le marché italien et suivrait désormais avec attention la situation de Mattia Zaccagni. Selon la presse transalpine, le capitaine de la Lazio Rome ferait partie des profils étudiés pour renforcer le secteur offensif marseillais.

Le dossier serait directement lié à l’avenir d’Igor Paixão. Très courtisé, l’ailier brésilien pourrait rapporter près de 40 millions d’euros à l’OM en cas de départ cet été, poussant les dirigeants olympiens à anticiper une éventuelle succession.

Malgré une saison compliquée marquée par plusieurs blessures et un rendement offensif en baisse — seulement 4 buts en 30 matches — Zaccagni conserve une belle cote sur le marché européen. Son expérience, sa qualité technique et sa polyvalence offensive séduiraient particulièrement la cellule de recrutement marseillaise.

L’influence de Federico Balzaretti au sein du recrutement olympien expliquerait également l’intérêt croissant de l’OM pour plusieurs joueurs évoluant en Serie A.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec la Lazio, l’international italien reste néanmoins loin de Marseille pour le moment. Aucun contact concret n’aurait encore été établi, et le dossier dépendra aussi des futures orientations sportives du club phocéen et des décisions prises par la direction dans les prochaines semaines.