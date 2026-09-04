Les 3 infos OM de ce vendredi 4 septembre : Nnadi fait un choix fort, Genesio récupère deux joueurs et Vermot confirmé comme numéro 2 !

À deux jours de la réception du Paris FC, l’actualité de l’Olympique de Marseille est largement tournée vers l’état de l’effectif. Tochukwu Nnadi a choisi un protocole médical risqué pour tenter de revenir plus rapidement, Bruno Genesio récupère Igor Paixao et Bamo Meité mais devra faire sans Geoffrey Kondogbia et Nnadi, tandis que Théo Vermot s’installe comme numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens. Voici les trois informations OM de ce vendredi 4 septembre 2026.

1. Nnadi choisit un protocole risqué pour revenir plus vite

Touché au genou droit contre Monaco, Tochukwu Nnadi aurait normalement dû être opéré et manquer plusieurs mois de compétition.

Selon La Provence, les premiers examens ont révélé une blessure importante, avec notamment la possibilité d’une rupture des ligaments croisés. Une opération immédiate aurait été recommandée au milieu nigérian.

Son agent, Timour Daguev, explique :

« C’était sans doute l’option la plus sûre, mais cela impliquait aussi de s’éloigner du terrain et de l’équipe pendant plusieurs mois. »

Nnadi a finalement décidé, avec le staff médical, de suivre un autre protocole dans l’espoir de revenir plus rapidement.

« Avec le staff médical, nous avons opté pour un plan de traitement différent et des procédures spécifiques qui, nous l’espérons, lui permettront de retrouver le terrain au plus vite. Nous sommes conscients des risques. »

Le joueur a également affiché sa volonté d’aider l’OM malgré cette blessure :

« Si je peux fouler la pelouse, je donnerai 200 %. Je me battrai pour chaque ballon, chaque mètre, chaque minute. Pour mes coéquipiers. Pour le coach. Pour les supporters. Pour Marseille. »

Un pari assumé, mais forcément risqué.

2. Kondogbia et Nnadi absents, Paixao et Meité de retour

Bruno Genesio devra encore bricoler son milieu de terrain face au Paris FC.

Avec les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, auxquelles s’ajoute le départ de Quinten Timber, l’entraîneur marseillais manque de solutions dans l’entrejeu.

« Pour l’instant Kondogbia est blessé, avec la blessure de Nnadi et le départ Timber, on a besoin de milieux. Ça va permettre à des jeunes de saisir des opportunités. »

Genesio a même testé Ulisses Garcia dans un rôle plus axial à l’entraînement.

« Il faut être ingénieux, c’est notre job, on l’a accepté, il faut être à fond. »

Bonne nouvelle en revanche : Igor Paixao et Bamo Meité sont de retour.

Concernant Meité, Genesio a indiqué :

« Il postule pour avoir une place dans le groupe. Il est capable d’évoluer à plusieurs postes, il peut amener de l’agressivité, il aime défendre, il a un super état d’esprit. Il aura des opportunités à saisir. »

Paixao s’est également entraîné normalement et peut désormais postuler.

3. Théo Vermot s’installe comme numéro 2 derrière De Lange

Autre conséquence directe du mercato de l’OM : la hiérarchie des gardiens a été profondément modifiée.

Après le départ de Geronimo Rulli et l’absence de recrutement à ce poste, Jeffrey De Lange s’est imposé comme numéro un. Derrière lui, Théo Vermot devrait désormais assumer le rôle de doublure.

Une situation particulière puisque le gardien de 29 ans possède très peu d’expérience au plus haut niveau.

Passé notamment par Saint-Étienne, Orléans et Fréjus Saint-Raphaël, Vermot a essentiellement évolué en National, National 2 et National 3 et n’a encore jamais disputé de rencontre en Ligue 1 ou en Ligue 2.

L’OM devra donc croiser les doigts pour que De Lange reste disponible tout au long de la saison. Une blessure ou une suspension du Néerlandais pourrait obliger Genesio à lancer Vermot directement dans un contexte de Ligue 1 ou de Ligue Europa.

Dans un effectif déjà limité, le poste de gardien apparaît ainsi comme l’une des zones les plus fragiles du groupe marseillais.