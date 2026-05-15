Les 3 infos OM de ce vendredi : Greenwood a tranché ? Des cadres exfiltrés et 3 retours face à Rennes !

L’OM vit une fin de saison particulièrement mouvementée entre tensions internes, grandes manœuvres en coulisses et interrogations autour de plusieurs cadres. Le mercato est déjà au centre de toutes les discussions à Marseille, alors que la direction prépare une profonde restructuration pour l’été. Dans le même temps, Habib Beye doit gérer un groupe diminué avant la réception de Rennes au Vélodrome.

Mercato OM : Greenwood a pris sa décision et l’a fait savoir aux dirigeants

L’avenir de Mason Greenwood continue de faire énormément parler du côté de l’OM. Malgré les critiques reçues ces dernières semaines et les nombreuses rumeurs de départ, l’attaquant anglais aurait clairement affiché sa volonté de poursuivre l’aventure marseillaise.

Plusieurs grands clubs européens resteraient toutefois attentifs à sa situation. La Juventus FC, le Borussia Dortmund ou encore l’Atlético de Madrid surveilleraient toujours le dossier, comme l’a notamment révélé le tabloïd anglais The Sun.

Ces dernières semaines, Greenwood a été vivement critiqué après plusieurs performances jugées décevantes sous le maillot olympien. Malgré ce contexte tendu, l’ancien joueur de Manchester United a tenté de calmer les spéculations lors de la cérémonie des trophées UNFP organisée lundi à Paris.

« Cette saison a parfois été difficile pour nous en tant qu’équipe, surtout ces derniers mois. Mais, individuellement, je pense avoir réalisé une bonne saison. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. (…) J’espère pouvoir rester. »

Selon le journaliste Hakim Zhouri, Greenwood aurait également fait savoir directement à sa direction son envie de continuer à Marseille la saison prochaine.

Malgré cette prise de position, le doute persiste toujours autour de son avenir. En interne, plusieurs sources évoqueraient encore une séparation probable cet été dans le cadre de la vaste reconstruction attendue à l’OM.

Avec les difficultés financières du club et le prochain passage devant la DNCG, les dirigeants marseillais pourraient être tentés d’étudier attentivement les offres importantes pour leur joueur offensif de 24 ans, dont la valeur marchande reste particulièrement élevée malgré une fin de saison agitée.

Mercato OM : énorme ménage annoncé cet été, plusieurs cadres vers un départ

L’été s’annonce particulièrement explosif à Marseille. Après une saison marquée par les tensions internes, des résultats décevants et une crise institutionnelle grandissante, l’effectif olympien pourrait être profondément remodelé dans les prochaines semaines.

Selon La Provence, plusieurs joueurs actuellement prêtés devraient déjà quitter le club à l’issue de la saison. Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri seraient ainsi attendus de retour dans leurs clubs respectifs cet été.

Mais le chantier pourrait aller bien plus loin.

Toujours d’après le quotidien régional, plusieurs cadres majeurs de l’effectif seraient également susceptibles de partir lors du prochain mercato. Les noms de Gerónimo Rulli, Pierre-Emile Højbjerg, Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang circulent notamment.

Le dossier Greenwood reste lui aussi très incertain. Malgré ses récentes déclarations laissant entendre une volonté de rester, la tendance actuelle pencherait toujours vers un possible départ de l’attaquant anglais, dont la relation avec le club se serait fortement détériorée ces derniers mois.

La situation économique du club pèserait également lourd dans les décisions à venir. L’OM devra prochainement passer devant la DNCG et pourrait être contraint d’écouter les offres importantes reçues pour plusieurs joueurs de l’effectif.

Autrement dit, quasiment aucun élément ne semblerait réellement intouchable dans ce contexte financier délicat.

Avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi à la tête du secteur sportif et la future prise de fonction de Stéphane Richard, Marseille prépare clairement une reconstruction en profondeur après une saison particulièrement compliquée.

OM : Beye confirme trois retours et encore quatre absents face à Rennes

À deux jours de la rencontre entre l’OM et Stade Rennais FC au Stade Vélodrome, Habib Beye a fait le point sur l’état de son groupe en conférence de presse au centre RLD.

L’entraîneur marseillais a confirmé plusieurs retours importants avant cette dernière journée de Ligue 1.

« Le retour de Tim (Weah) et de Nadir, d’Aubameyang. Les absents de longue date, vous les connaissez. Aguerd, Kondogbia et CJ Egan Riley ne peuvent pas jouer… »

Timothy Weah, Bilal Nadir et Pierre-Emerick Aubameyang effectuent donc leur retour dans le groupe olympien.

Le retour d’Aubameyang représente notamment une excellente nouvelle pour le secteur offensif marseillais à l’approche de cette ultime rencontre de championnat devant le public du Vélodrome.

En revanche, plusieurs absences importantes sont déjà confirmées. Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia et CJ Egan-Riley resteront indisponibles pour cette affiche face à Rennes.

À cette liste s’ajoute également Hamed Junior Traoré, lui aussi blessé.

Ces forfaits limitent les solutions du staff marseillais dans plusieurs secteurs du jeu, notamment en défense et au milieu de terrain. L’OM voudra malgré tout terminer sa saison sur une note positive devant son public face au club breton.