Les 3 infos OM de ce vendredi : premier match amical, le cas Kondogbia, cet agent dément tout contact pour deux joueurs…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 17 juillet.

Info 1 : Yamoussoukro FC – OM, à quelle heure et comment voir le premier match amical de la pré-saison ?

L’Olympique de Marseille lance sa préparation estivale ce vendredi avec un premier match amical face au Yamoussoukro FC, en Côte d’Ivoire. Horaire français, diffusion et contexte de cette première sortie de l’équipe de Bruno Genesio : voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

À quelle heure débute Yamoussoukro FC – OM ?

Après plusieurs jours de préparation à Abidjan, l’OM dispute son premier match amical de la présaison 2026-2027 ce vendredi face au Yamoussoukro FC. La rencontre se jouera au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Le coup d’envoi est programmé à 20 heures, heure française. Ce rendez-vous marque les premiers pas de l’équipe de Bruno Genesio en situation de match, quelques semaines avant la reprise de la Ligue 1, prévue le 21 août.

Comme chaque début de préparation, cette première sortie doit avant tout permettre au staff d’évaluer l’état de forme de son groupe et de répartir le temps de jeu entre les joueurs disponibles.

Comment suivre le premier match amical de l’OM ?

Le match entre le Yamoussoukro FC et l’Olympique de Marseille sera diffusé sur la chaîne Twitch officielle de l’OM, réservée aux abonnés.

Les membres du Peuple Bleu&Blanc pourront également suivre cette première rencontre estivale directement sur le site officiel du club.

Aucune diffusion sur une chaîne de télévision n’est annoncée pour cette affiche.

Une première évaluation pour Bruno Genesio

Ce premier rendez-vous permettra surtout à Bruno Genesio d’observer son effectif dans un contexte de compétition, après plusieurs séances d’entraînement organisées depuis l’arrivée du groupe en Côte d’Ivoire.

Le technicien olympien poursuit son travail d’évaluation alors que le mercato est toujours en cours et que l’effectif pourrait encore évoluer avant la fermeture du marché des transferts, fixée au 1er septembre.

Arrivés mercredi à Abidjan, les Marseillais ont été accueillis dans une ambiance particulièrement chaleureuse avant d’enchaîner les premières séances de travail devant de nombreux supporters ivoiriens. Cette rencontre face au Yamoussoukro FC constitue désormais la première étape sur le terrain d’une préparation qui se poursuivra au fil de l’été, avec notamment un match amical programmé le 9 août contre l’Athletic Bilbao au stade Vélodrome.

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Info 2 : Le casse-tête Kondogbia !

L’Olympique de Marseille souhaite réduire significativement sa masse salariale cet été. Dans cette optique, Geoffrey Kondogbia figure parmi les joueurs invités à trouver un nouveau point de chute. Mais entre un salaire élevé, des blessures à répétition et un contrat courant jusqu’en 2027, le dossier s’annonce particulièrement complexe pour les dirigeants marseillais.

L’avenir de Geoffrey Kondogbia s’écrit de plus en plus loin de Marseille. Arrivé à l’été 2023 pour renforcer le milieu de terrain olympien, l’international centrafricain ne semble plus entrer dans les plans de l’OM. Le club souhaite alléger sa masse salariale, et le joueur de 33 ans fait partie des éléments dont le départ permettrait de dégager une marge financière importante.

Le problème est que, malgré cette volonté commune de tourner la page, aucune solution concrète ne se dessine aujourd’hui.

Geoffrey Kondogbia, un pari qui n’a jamais vraiment payé

Lorsque l’OM a recruté Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid durant le mercato estival 2023, le milieu de terrain devait apporter son expérience et sa puissance dans l’entrejeu marseillais.

Sur le terrain, le rendement est pourtant resté bien en dessous des attentes. Freiné à plusieurs reprises par des blessures, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a jamais réussi à enchaîner durablement les rencontres ni à s’imposer comme un cadre incontournable de l’effectif.

Son contrat court encore jusqu’en juin 2027, mais la tendance est désormais claire : l’OM souhaite s’en séparer dès cet été afin de poursuivre son chantier de réduction des coûts.

Un départ qui s’annonce très compliqué

Si le club phocéen est ouvert à un transfert, trouver un acquéreur s’annonce particulièrement difficile.

D’une part, Geoffrey Kondogbia perçoit l’un des salaires les plus importants de l’effectif, un niveau de rémunération qui refroidit de nombreux clubs potentiellement intéressés. D’autre part, ses blessures récurrentes ces dernières saisons constituent un frein supplémentaire au moment d’envisager un recrutement.

Sa valeur marchande est par ailleurs en nette baisse. Le site spécialisé Transfermarkt l’estime actuellement à 3 millions d’euros, un montant très éloigné de l’investissement réalisé par l’OM lors de son arrivée.

L’OM privilégie surtout l’allègement de sa masse salariale

Pour les dirigeants marseillais, l’enjeu dépasse largement le montant d’un éventuel transfert. L’objectif principal reste de réduire une masse salariale jugée trop importante, dans un contexte où le club cherche à assainir ses finances.

Ces dernières semaines, la rumeur d’un intérêt de Sunderland a été évoqué, sans qu’il ne débouche sur des discussions concrètes. À ce stade, aucune autre piste crédible n’a émergé.

Si aucun club ne se manifeste dans les prochaines semaines, l’OM pourrait être contraint de conserver Geoffrey Kondogbia une saison supplémentaire, malgré sa volonté de réduire son effectif.

Une autre solution existe théoriquement : une résiliation à l’amiable du contrat. Cette option permettrait au club d’effacer immédiatement son salaire de la masse salariale, mais impliquerait de renoncer à toute indemnité de transfert. Un choix qui représenterait un nouveau casse-tête financier pour les dirigeants olympiens, alors que chaque décision comptera au cours de ce mercato.

Info 3 : Cet agent dément tout contact avec Marseille pour ce milieu et cet ailier !

Les rumeurs envoyant Hugo Magnetti et Romain Del Castillo à l’Olympique de Marseille prennent un coup de frein. Selon Foot Mercato, les représentants des deux joueurs ont été sollicités et assurent qu’aucun contact n’a eu lieu avec l’OM à ce jour.

Foot Mercato refroidit les rumeurs

Ces dernières heures, plusieurs spéculations ont circulé autour d’un possible intérêt de l’OM pour Hugo Magnetti et Romain Del Castillo, deux joueurs actuellement sous contrat avec Brest.

🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 | ❗️Contactés par nos soins, les représentants d’Hugo Magnetti et de Romain Del Castillo (même agence) démentent, à ce jour, tout contact avec l’OM.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/G0f6Urw9x5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 17, 2026

Mais selon Foot Mercato, qui indique avoir échangé directement avec leurs représentants, aucun contact n’a été établi avec le club marseillais à ce stade. Les deux joueurs étant représentés par la même agence, leurs entourages ont apporté une réponse commune en démentant les informations évoquant des discussions avec l’OM.

Ce démenti concerne uniquement la situation actuelle et ne préjuge pas d’une éventuelle évolution du dossier au cours du mercato.

Des rumeurs à prendre avec prudence

Dans un marché des transferts où les informations circulent rapidement, il est fréquent que des noms soient associés à plusieurs clubs avant même qu’un échange n’ait lieu. Dans le cas de Hugo Magnetti et de Romain Del Castillo, Foot Mercato rapporte que leurs représentants assurent qu’il n’existe aucun contact avec l’Olympique de Marseille à ce jour.