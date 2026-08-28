Les 3 infos OM de ce vendredi : tirage européen, Paixao aux enchères et Lorenzi cash sur le mercato

L’actualité de l’Olympique de Marseille est particulièrement chargée ce vendredi 28 août 2026. L’OM connaît désormais ses huit adversaires en Ligue Europa, le dossier Igor Paixao entre dans une phase décisive et Grégory Lorenzi a tenu un discours très clair sur les contraintes qui bloquent encore le recrutement olympien. Voici les trois infos OM du jour.

1. Ligue Europa : Leverkusen, Celtic, Besiktas… le tirage complet de l’OM

L’Olympique de Marseille connaît désormais ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027.

Les hommes de Bruno Genesio recevront au Vélodrome l’Olympiacos, Anderlecht, le Celta Vigo et le Levski Sofia.

À l’extérieur, l’OM se déplacera sur les terrains du Bayer Leverkusen, du Celtic Glasgow, de Sturm Graz et du Besiktas.

Un tirage qui offre plusieurs affiches particulièrement séduisantes, avec notamment des déplacements bouillants au Celtic Park et à Istanbul.

Le programme complet :

Olympiacos (domicile)

Bayer Leverkusen (extérieur)

Anderlecht (domicile)

Celtic Glasgow (extérieur)

Celta Vigo (domicile)

Sturm Graz (extérieur)

Levski Sofia (domicile)

Besiktas (extérieur)

Marseille disputera donc quatre rencontres au Vélodrome et quatre à l’extérieur, avec l’objectif de terminer parmi les huit premiers pour rejoindre directement les huitièmes de finale.

2. Paixao : Sunderland avance, mais l’OM tente encore de faire monter les enchères

Le dossier Igor Paixao reste l’un des plus chauds de cette fin de mercato.

Selon L’Équipe, le Brésilien est ouvert à un nouveau challenge à l’étranger et l’OM souhaite le vendre. Sunderland a déjà transmis une offre qui se rapprocherait du montant jugé acceptable par Frank McCourt.

Marseille ne veut toutefois pas encore se précipiter. Le club et ses mandataires continuent de sonder d’autres formations anglaises ainsi que des clubs du Golfe afin de provoquer une concurrence et tenter d’obtenir une proposition supérieure.

Sunderland restait néanmoins en pole jeudi.

En parallèle, Paixao doit gérer des douleurs musculaires persistantes. Il suit actuellement un programme adapté et a ressenti une nouvelle alerte après avoir participé à une partie de l’entraînement jeudi.

Un point doit être effectué samedi concernant sa participation au déplacement à Monaco.

Recruté pour 30 millions d’euros plus 5 millions de bonus, Paixao apparaît plus que jamais comme l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif olympien.

3. Lorenzi : « Il faut vendre plusieurs joueurs »

Enfin, Grégory Lorenzi a profité du tirage de la Ligue Europa pour clarifier la situation du mercato marseillais.

Le directeur sportif a confirmé qu’un seul départ ne permettrait pas automatiquement à l’OM de recruter derrière.

« Supporters ou pas, l’équation est facile : si on vend un joueur, on n’a pas le droit de recruter ! Il faut vendre plusieurs joueurs ! Je ne sais pas si c’est très clair pour tout le monde. »

Lorenzi a ensuite insisté :

« Il faudrait qu’il y ait plusieurs départs pour qu’on puisse faire une arrivée. »

Le message est donc limpide : l’OM doit encore multiplier les sorties avant de pouvoir réellement relancer son recrutement.

À quelques jours de la fermeture du marché, Marseille se retrouve ainsi confronté à une équation particulièrement délicate : vendre suffisamment pour débloquer le mercato, sans trop affaiblir l’effectif de Bruno Genesio avant le début de la campagne européenne.