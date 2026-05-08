Les 3 infos OM de ce vendredi : un nouveau nom au poste de DS, 6 absent face au HAC et deux grosses décisions des supporters marseillais !

La tension ne retombe pas autour de l’Olympique de Marseille. Entre les premières rumeurs de mercato, une avalanche de blessures avant le déplacement au Havre et la colère grandissante des supporters, le club phocéen traverse une fin de saison particulièrement agitée. Voici les trois grandes infos OM du jour.

Mercato OM : Ricky Massara cité pour remplacer Medhi Benatia

Alors que le départ de Medhi Benatia semble désormais acté pour le mois de juin, un nouveau nom commence à circuler avec insistance du côté de Marseille. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, l’OM s’intéresse à Ricky Massara pour reprendre le poste de directeur sportif.

Actuellement en poste à AS Roma, Massara ne devrait pas être conservé à l’issue de la saison. Son profil plaît en interne grâce à sa solide réputation sur le marché européen mais aussi à sa connaissance du football français après son passage à Stade Rennais FC lors de la saison 2024-2025.

Son aventure rennaise reste toutefois contrastée. Comme l’avait expliqué Ouest-France, le dirigeant franco-italien avait été fragilisé par un mercato estival jugé catastrophique, avec près de 80 millions d’euros investis pour des recrues qui n’ont pas donné satisfaction. Plusieurs joueurs avaient même quitté le club dès le mercato hivernal, symbole d’un important échec sportif.

Malgré ces difficultés, Massara avait conservé une image positive en interne grâce à son professionnalisme et sa gestion du contexte compliqué. Un détail qui prend encore plus de poids aujourd’hui : Medhi Benatia lui-même avait publiquement salué son travail en 2024 dans un entretien accordé à L’Équipe :

« C’est un grand monsieur du football, un super mec. J’ai beaucoup d’affection pour lui et son travail. »

Dans un OM en pleine reconstruction après une saison extrêmement décevante, la piste Ricky Massara apparaît désormais comme l’une des plus crédibles pour reprendre les commandes du projet sportif.

OM : six absents avant le déplacement au Havre

L’OM se prépare à affronter Le Havre AC avec un effectif largement diminué par les blessures et les suspensions. Une situation délicate pour Habib Beye, qui doit gérer une fin de saison sous haute tension.

Parmi les absents confirmés, Nayef Aguerd est forfait jusqu’à la fin de la saison. Egan-Riley, Nadir et Geoffrey Kondogbia sont également indisponibles.

À cette liste s’ajoute désormais Weah, forfait pour le déplacement de dimanche après avoir déjà manqué la rencontre face à Nantes. Une absence qui complique encore les options au poste de latéral droit, où une adaptation de Benjamin Pavard pourrait être envisagée.

Autre coup dur : Traoré, blessé contre Nantes, ne rejouera plus cette saison.

Face à cette série noire, Habib Beye veut néanmoins rester positif et insiste sur l’apport des jeunes joueurs dans cette période compliquée :

« Personne n’est de côté aujourd’hui. Les jeunes ont apporté de l’émulation et de la qualité, ils ont démontré ça quand ils sont rentrés dans nos matchs. Ils font partie intégrante de cet effectif. »

L’entraîneur marseillais pourrait ainsi être amené à lancer plusieurs jeunes éléments pour ce déplacement crucial en Ligue 1.

OM : les supporters prennent deux décisions radicales

La fracture entre les supporters et l’environnement actuel de l’OM continue de s’accentuer. Selon les informations de La Provence, les groupes de supporters marseillais ont décidé de boycotter le déplacement au Havre et de supprimer toute animation lors du dernier match au Vélodrome face à Rennes.

Première mesure forte : le parcage visiteurs du Stade Océane restera vide dimanche. Pourtant, près de 1 200 places avaient été réservées aux supporters olympiens. Les associations ont finalement choisi de ne pas effectuer le déplacement, signe d’un profond malaise autour du club.

Deuxième décision marquante : aucun tifo, aucune banderole et aucune animation ne seront organisés au Stade Vélodrome pour la réception de Stade Rennais FC le 17 mai prochain. Les virages devraient également rester silencieux pendant la rencontre.

Cette mobilisation traduit une lassitude grandissante chez de nombreux fidèles du club. La Provence relaie notamment le témoignage d’Arthur, abonné depuis 1994 :

« Aujourd’hui, mon amour inconditionnel se transforme en lassitude. Franchement, c’est compliqué à gérer. »

Cette fin de saison extrêmement tendue illustre le climat pesant qui règne actuellement autour de l’OM. Entre les résultats décevants, les critiques envers la direction et les interrogations sur la gouvernance portée par Frank McCourt et Stéphane Richard, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du club marseillais.