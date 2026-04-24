… Les 3 infos OM de ce vendredi !

L’actualité de l’Olympique de Marseille de ce vendredi 24 avril est marquée par trois dossiers chauds : un revers possible sur le mercato des dirigeants, une préparation compliquée avant Nice, et la forte valorisation d’un ancien joueur. Entre coulisses stratégiques et terrain, le club phocéen navigue dans une période charnière. Voici les trois informations essentielles du jour autour de l’OM.

Mercato OM : les dernières infos dans le dossier Giuntoli !

Alors que l’OM explore plusieurs pistes pour renforcer son organigramme sportif, la piste menant à Cristiano Giuntoli semble s’éloigner. D’après le journaliste Nicolò Schira, le dirigeant italien serait désormais en pole position pour rejoindre l’AS Roma.

Une cible de l’OM courtisée en Italie

Ces dernières semaines, le profil de Giuntoli, reconnu notamment pour son travail à Naples, correspondait à la volonté de l’OM de structurer sa direction sportive. Mais la tendance actuelle penche clairement en faveur du club romain, qui pourrait lui confier un rôle clé dès juin en remplacement de Ricky Massara.

La Roma en avance dans le dossier

Aucune confirmation officielle n’a été donnée par l’OM, mais l’information de Schira constitue à ce stade l’élément le plus récent et vérifiable. Dans un marché des dirigeants très concurrentiel, Marseille pourrait devoir rapidement activer d’autres pistes si ce dossier se confirme.

OM : Habib Beye confirme de gros retours et 6 forfaits face à Nice

À l’approche du choc face à l’OGC Nice, l’OM devra composer avec plusieurs absences importantes. En conférence de presse, Habib Beye a détaillé la situation de son groupe.

Des absences notables qui pèsent sur l’OM

Le coach marseillais a confirmé les forfaits de Amine Gouiri, Igor Paixao, Bilal Nadir, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia. Une série d’absences qui impacte fortement plusieurs lignes de l’équipe.

Medina et Timber de retour pour relancer la dynamique

Bonne nouvelle néanmoins avec le retour de Facundo Medina, suspendu lors du dernier match, ainsi que celui de Quinten Timber. Deux renforts importants pour tenter de rebondir après une prestation jugée insuffisante contre Lorient.

Face à une équipe niçoise compétitive, la capacité de l’OM à compenser ses absences sera déterminante dans la course aux places européennes.

Mercato ex OM : le prix du transfert de Jonathan Rowe explose ?

L’ancien joueur de l’OM, Jonathan Rowe, est au cœur des convoitises en Europe. Selon La Gazzetta dello Sport, son club actuel, le Bologna FC, fait face à un intérêt grandissant.

Rowe, un profil très suivi en Europe

Plusieurs clubs prestigieux seraient attentifs à sa situation, dont Aston Villa, Manchester United, Chelsea FC et Galatasaray SK. Son profil offensif et sa capacité à faire des différences attirent particulièrement.

Bologne ferme la porte… sauf offre majeure

Malgré l’absence de qualification européenne, Bologne ne souhaite pas vendre facilement son joueur. Le club italien aurait fixé son prix à environ 40 millions d’euros, alors qu’il avait été recruté pour 17 millions d’euros en provenance de Marseille.

Ce dossier illustre une tendance claire : les anciens joueurs de l’OM continuent de voir leur valeur grimper sur le marché européen, preuve de la visibilité offerte par le club phocéen.