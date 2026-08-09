Les 3 infos OM du jour : Gouiri ciblé en Italie, une nouvelle piste offensive et McCourt remet 120 M€

Le mercato de l’Olympique de Marseille continue de s’agiter ce samedi. Amine Gouiri suscite un intérêt concret en Italie, une nouvelle piste offensive est suivie par la direction marseillaise et Frank McCourt a de nouveau injecté une somme considérable dans les finances du club. Voici les trois informations OM du jour.

Côme s’intéresse sérieusement à Amine Gouiri

L’avenir d’Amine Gouiri pourrait devenir l’un des dossiers importants de cette fin de mercato.

Selon les informations de L’Équipe, Côme manifeste un intérêt pressant pour l’attaquant international algérien de 26 ans.

Le quotidien rappelle également que la Juventus avait déjà ciblé Gouiri lors du mercato hivernal, mais que l’OM avait alors fermé la porte à un départ.

La situation pourrait désormais être différente alors que Marseille doit réaliser plusieurs ventes et réduire ses charges. À ce stade, aucune offre officielle de Côme ni aucun accord entre les différentes parties n’a toutefois été annoncé.

Le dossier reste donc à surveiller, mais l’intérêt du club italien constitue une nouvelle possibilité de départ pour l’attaquant marseillais.

L’OM se renseigne sur Hylarion Goore

Dans le sens des arrivées, la direction olympienne continue parallèlement d’explorer plusieurs profils offensifs.

Toujours selon L’Équipe, l’OM a pris des renseignements concernant Hylarion Goore, jeune attaquant ivoirien de 20 ans évoluant à La Gantoise.

Cette piste est encore à un stade préliminaire. Le quotidien ne fait état ni d’une offre marseillaise, ni de négociations avancées avec le club belge.

Le nom de Goore vient néanmoins s’ajouter aux différentes options étudiées par Marseille pour renforcer son secteur offensif.

L’OM suit notamment d’autres profils et cherche à identifier des opportunités compatibles avec une situation financière qui limite actuellement les investissements importants.

McCourt a déjà injecté 120 M€ en 2026

La troisième information du jour concerne justement les finances de l’Olympique de Marseille.

D’après L’Équipe, Frank McCourt a injecté environ 120 millions d’euros dans l’OM depuis le début de l’année 2026 pour couvrir les pertes du club.

Le propriétaire américain aurait effectué deux nouveaux apports : 50 millions d’euros en février, puis 70 millions en juillet.

Ces montants illustrent l’importance du soutien financier toujours apporté par McCourt, mais également la dépendance persistante du club aux injections de son actionnaire.

L’Équipe indique que l’objectif est désormais de réduire progressivement les déficits. Cette volonté explique en grande partie la politique actuelle : diminution de la masse salariale, ventes de joueurs disposant d’une forte valeur marchande et mercato beaucoup plus prudent dans le sens des arrivées.

Entre la possible vente de Gouiri, la recherche de profils comme Goore et les nouvelles injections de McCourt, les trois informations du jour sont finalement étroitement liées : l’OM veut continuer à reconstruire son effectif, mais doit désormais le faire dans un cadre financier beaucoup plus strict.