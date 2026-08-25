Les 3 infos OM du mardi 25 août : Crystal Palace avance sur Timber, Amoura ciblé, six cadres encore sur le marché…

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’Olympique de Marseille entre dans une dernière ligne droite particulièrement tendue. Quinten Timber pourrait rapporter autour de 15 millions d’euros, Mohamed Amoura fait partie des pistes offensives étudiées et plusieurs cadres restent susceptibles de partir en cas de grosse offre. Voici les trois infos OM de ce mardi 25 août.

1 – Mercato OM : Crystal Palace avance sur Quinten Timber

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait encore s’accélérer dans les prochains jours. Selon L’Équipe, Crystal Palace a pris des renseignements approfondis sur Quinten Timber.

Le club anglais a pris contact avec l’OM mais également avec l’entourage du milieu néerlandais de 25 ans. L’équipe entraînée par Pierre Sage cherche à renforcer son entrejeu et Timber figurerait en bonne position sur sa liste.

L’international néerlandais pourrait être particulièrement réceptif à cette piste puisque, toujours selon L’Équipe, il rêve depuis longtemps d’évoluer en Premier League, où joue déjà son frère jumeau Jurriën Timber avec Arsenal.

À ce stade, aucune offre officielle de Crystal Palace n’est toutefois annoncée. L’Équipe estime que la valeur du joueur se situe autour de 18 à 20 millions d’euros. L’OM l’avait recruté en janvier dernier pour 4,5 millions d’euros plus des bonus en provenance de Feyenoord.

Une vente dans cette fourchette permettrait donc à Marseille de réaliser une importante plus-value tout en réduisant sa masse salariale.

Porto, un temps intéressé, ne serait désormais plus une destination possible selon le quotidien sportif.

Reste à savoir si Crystal Palace transformera désormais ses renseignements en offre concrète.

2 – Mercato OM : Mohamed Amoura en attente ?

Marseille continue parallèlement de travailler sur plusieurs pistes offensives.

Selon L’Équipe, Mohamed Amoura fait partie des profils ciblés par la direction olympienne.

L’attaquant algérien de 26 ans évolue à Wolfsburg et serait disponible sous la forme d’un prêt, une formule qui pourrait correspondre aux contraintes économiques actuelles de l’OM.

Amoura reste sur une saison à 8 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues.

Le dossier est néanmoins très concurrentiel. L’Équipe évoque des intérêts de plusieurs formations de Serie A, de Ligue 1, ainsi que de Schalke 04.

Aucune offre officielle de Marseille n’est annoncée à ce stade. Et avec plusieurs prétendants déjà positionnés, l’international algérien pourrait difficilement attendre jusqu’aux toutes dernières heures du mercato.

3 – Mercato OM : au moins six cadres encore susceptibles de partir

Le danger ne concerne pas uniquement Timber.

Selon L’Équipe, plusieurs joueurs majeurs de l’effectif de Bruno Genesio peuvent encore quitter Marseille en cas de proposition suffisamment importante.

Leonardo Balerdi reste notamment sur le marché. Courtisé par Leverkusen au printemps, l’Argentin ne disposerait pas actuellement de prétendant majeur, mais plusieurs clubs de Premier League pourraient encore ajuster leur effectif dans les derniers jours du mercato.

Sa cote serait par ailleurs devenue plus accessible.

Devant, Amine Gouiri et Igor Paixao restent suivis. Deux dossiers particulièrement sensibles pour Genesio, qui espère évidemment conserver ses principaux atouts offensifs.

Emerson Palmieri, Quinten Timber et Angel Gomes sont également cités par le quotidien sportif comme de possibles variables d’ajustement en cas de belle offre.

L’OM doit donc réussir un exercice d’équilibriste : vendre suffisamment pour retrouver de la marge financière sans affaiblir excessivement une équipe qui vient de débuter sa saison par un large succès contre Strasbourg.

À quelques jours de la fermeture du marché, tout reste encore possible à Marseille.