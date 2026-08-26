Les 3 infos OM du mercredi 26 août : accord Paixao-Sunderland, Valero très courtisé, Timber proche de Crystal Palace !

La dernière ligne droite du mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Igor Paixao a trouvé un accord verbal avec Sunderland, Antoine Valero attire plusieurs clubs européens et le départ de Quinten Timber vers Crystal Palace semble de plus en plus proche. Voici les trois infos OM de ce mercredi 26 août.

1 – Mercato OM : accord verbal entre Sunderland et Igor Paixao

Le dossier Igor Paixao prend une nouvelle dimension.

Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, à partir de celles de Sky Sports, Sunderland a trouvé un accord verbal avec l’ailier brésilien sur les conditions personnelles de son contrat.

Le joueur est donc ouvert à un départ vers la Premier League. Mais à ce stade, aucun accord n’existe encore entre Sunderland et l’OM.

La première proposition formulée par le club anglais a été refusée par Marseille, mais les discussions se poursuivent et le dossier reste bien d’actualité.

Pour l’OM, la situation est particulièrement sensible. Paixao fait partie des joueurs importants de Bruno Genesio, mais le club doit encore réduire sa masse salariale et générer des liquidités avant de pouvoir accélérer sur plusieurs arrivées.

Le prochain enjeu est désormais clair : savoir si Sunderland reviendra avec une offre suffisamment importante pour convaincre la direction olympienne.

2 – Mercato OM : le Betis et Lens s’activent pour Antoine Valero

L’OM doit également surveiller l’avenir de l’un des talents de son centre de formation.

Selon L’Équipe, Antoine Valero, attaquant de 18 ans convoqué avec l’équipe de France U19, suscite l’intérêt de plusieurs clubs.

Sous contrat stagiaire avec Marseille jusqu’en juin 2028, le jeune attaquant aurait notamment tapé dans l’œil du Betis Séville.

Le club espagnol aurait déjà pris des renseignements et envisagerait de faire progresser Valero avec, à moyen terme, une possible intégration en Liga.

Lens suit également ses performances en U19 et en National 2 et pourrait se positionner. Troyes serait lui aussi intéressé.

L’OM tente toutefois de sécuriser son joueur. Toujours selon L’Équipe, les dirigeants lui auraient transmis une proposition de premier contrat professionnel.

Le dossier devient donc important pour Marseille, qui souhaite éviter de voir partir l’un de ses jeunes éléments prometteurs.

3 – Mercato OM : Quinten Timber, le prochain départ se précise

Le prochain départ important de l’OM pourrait être celui de Quinten Timber.

Selon La Provence, le milieu néerlandais serait désormais « très proche de faire ses valises » et devrait prendre la direction de Crystal Palace.

Le joueur de 25 ans pourrait ainsi quitter Marseille seulement six mois après son arrivée en provenance de Feyenoord.

Son départ s’inscrirait parfaitement dans l’objectif actuel du club : réduire la masse salariale et dégager des marges financières avant de pouvoir recruter.

La Provence ne précise pas encore le montant d’une éventuelle opération. Timber avait été recruté pour environ 4,5 millions d’euros, plus bonus, en janvier dernier.

Autre particularité du dossier : le joueur disposerait d’un intéressement personnel sur un futur transfert, négocié lors de son arrivée à l’OM.

À ce stade, aucun accord officiel ni montant définitif n’est annoncé, mais le départ de Timber vers Crystal Palace semble désormais se rapprocher sérieusement.