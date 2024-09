Les antécédents de Benoit Bastien avec l’OM

Après un carton rouge à la cinquième minute et un penalty avant la mi-temps, Benoit Bastien a encore livré un sacré match ce dimanche. Des bourdes de plus qui s’ajoute à une liste déjà bien longue.

Ce week-end encore, Benoit Bastien a de nouveau su se faire remarquer en arbitrant l’OM face à l’OL. Une nouvelle ombre au tableau dans une liste déjà bien longue pour l’arbitre français. Cette année déjà avec un but injustement refusé à Jordan Veretout face au PSG lors du Classico à domicile. En 2018, également un but refusé à Mitroglou face au PSG également… tiens tiens tiens. En 2015 face à l’OL cette fois il n’a pas accordé un but à Ocampos alors que le ballon était bien rentré.

🔎 OM-OL en 2015, OM-PSG en mars 2024… ce que les Marseillais reprochent à Benoît Bastien.https://t.co/WN5ElBrsEe pic.twitter.com/U7BfD6Jh5D — RMC Sport (@RMCsport) September 23, 2024

Benatia dézingue l’arbitre Benoit Bastien !

« Bien sûr que c’est plus que 3 points quand tu es dans le commencement d’un projet. On a montré de bonnes choses en ce début de saison. Ce soir les marseillais devant leur télé peuvent se reconnaître devant cette équipe, ces joueurs et ce coach. Et c’est le but de tous ces changements. Avec l’adversité que l’on a eu aujourd’hui avec M. Bastien, c’est très grave encore ce qu’il fait, la semaine dernière avec Cornelius et encore aujourd’hui. Bravo aux joueurs et au coach. mais il y a aussi trop de choses que l’on ne peut pas laisser passer, chaque semaine te demander « quand est-ce qui vont nous la faire »… Il y a trop de choses qui sont douteuses sur la première mi-temps et sur l’ensemble du match. Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu que c’était Bastien l’arbitre pour le match, j’étais pas bien. L’année dernière déjà c’était pareil, il suffit de regarder les images. Ce n’est pas normal, ça fait beaucoup. Heureusement que l’on a des mecs courageux et vaillants, », a déclaré le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia.



