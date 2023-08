Les déclas sur son avenir de Mbemba, le contrat de Payet et la grosse perf’ de Luis Henrique ! Les 3 infos OM de ce dimanche!

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Mbemba peu rassurant sur son avenir, les détails du contrat de Payet au Brésil et Luis Henrique qui s’éclate en prêt !

Chancel Mbemba est un joueur très apprécié des supporters de l’Olympique de Marseille. Il existe pourtant toujours un doute sur son avenir…

Interrogé sur le sujet en zone mixte, l’international congolais n’a pas complètement écarté l’idée d’un départ. Il est resté évasif…

« Je garde mon silence, c’est mieux. J’ai beaucoup de respect envers notre président. J’ai signé un contrat de trois ans, il reste deux saisons. Dieu a le contrôle de tout. » Chancel Mbemba – Source : Maritima

En début de semaine, Pablo Longoria s’était pourtant montré très rassurant sur le cas de son défenseur central.

Le président marseillais avait expliqué qu’il y a eu une discussion avec le joueur et que ce dernier aurait pris la décision, en commun accord avec l’OM, de rester pour la saison à venir avec l’Olympique de Marseille. Une bonne nouvelle pour les supporters !

« Avec Mbemba, il y avait des clubs intéressés mais à mi-juillet. On a discuté avec le joueur et il devrait rester, continuer avec nous à Marseille », a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

Tout semble indiquer que Dimitri Payet va continuer sa carrière au Brésil ! Voici les dernières informations sur le départ vers l’Amérique du Sud de l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille…

Il y a d’abord eu le fameux « Here we go » de Fabrizio Romano hier en fin d’après-midi pour indiquer que le transfert était finalisé (même si pas encore officialisé).

Dimitri Payet to Vasco da Gama, here we go! French star has just signed contract valid until June 2025 🚨⚪️⚫️💢

Former OM player rejected proposals from France as he wanted to respect Marseille.

He’s ready for new chapter in Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/VVJ3GUxXTa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023