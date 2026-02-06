Les détails financiers pour Murillo, le tirage et calendrier de Coupe de France et 3 absents côté PSG… les 3 infos OM de ce vendredi !

L’Olympique de Marseille a vécu une journée dense ce vendredi 6 février 2026, entre mercato bouclé, calendrier de Coupe de France enfin connu et Classique sous haute tension en perspective. Du mouvement dans l’effectif olympien aux opportunités à saisir sur le terrain, l’actualité marseillaise ne manque pas d’enjeux. Tour d’horizon des trois infos majeures du jour qui agitent la Canebière.

Mercato OM : c’est fait pour Murillo, les détails financiers révélés

L’Olympique de Marseille s’apprête à tourner une page de son effectif. Selon les informations de Foot Mercato, un accord total a été trouvé avec le Beşiktaş JK pour le transfert d’Amir Murillo. Le latéral panaméen va quitter la Canebière pour rejoindre la SüperLig turque dans le cadre d’une opération estimée à 6 millions d’euros, bonus compris.

Arrivé à Marseille avec l’étiquette d’un joueur fiable et polyvalent, Murillo s’est rapidement imposé comme une option régulière sur le côté droit de la défense olympienne. Apprécié des supporters, l’international panaméen aura rendu de précieux services à l’OM, disputant 82 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot blanc.

Ces derniers jours, le défenseur avait toutefois été écarté du groupe par Roberto De Zerbi. Le technicien italien avait justifié ce choix en pointant un manque de “faim” et d’exigence dans certaines situations de match, expliquant que ce type de décision répondait avant tout à des critères sportifs.

Pour Amir Murillo, ce départ marque une nouvelle étape dans sa carrière, avec l’opportunité de s’imposer dans un championnat réputé pour son intensité. À Marseille, il laissera l’image d’un joueur engagé, toujours au service du collectif.

Coupe de France : le calendrier et les affiches des quarts de finale

Le suspense est levé pour les clubs encore en lice en Coupe de France. Le tirage au sort des quarts de finale, effectué ce jeudi soir, a offert une affiche à domicile à l’OM. Les hommes de Roberto De Zerbi accueilleront Toulouse au stade Vélodrome, pour un match programmé entre le mardi 3 et le jeudi 5 mars.

Cette édition 2025-2026 se distingue par un plateau particulièrement relevé. Sur les huit équipes qualifiées, sept évoluent en Ligue 1, seule Reims, pensionnaire de Ligue 2, jouant les trouble-fêtes. Une configuration rare qui donne à ces quarts de finale des allures de phase finale de championnat.

Outre OM – Toulouse, le tirage a réservé un choc très attendu entre Lyon et Lens. Lorient recevra Nice, tandis que Strasbourg, tombeur de Monaco, accueillera Reims. Éliminé prématurément, le PSG laisse une compétition grande ouverte, où Marseille peut nourrir de sérieuses ambitions. Pour rappel, l’OM n’a plus soulevé la Coupe de France depuis 1989. Les demi-finales auront lieu le 22 avril 2026, avant la finale programmée le 23 mai.

🏆 Coupe de France – Quarts de finale 🔥 Le tirage est tombé : l’OM recevra Toulouse au Vélodrome début mars. 📅 Matches programmés entre le 3 et 5 mars

🎟️ Une place en demi-finale en jeu

🏟️ Avantage domicile pour les Marseillais ⚔️ Autres affiches :

• Lyon – Lens

• Lorient… pic.twitter.com/i6c8su3jNr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 6, 2026

PSG – OM : Paris privé d’Achraf Hakimi, deux autres cadres absents pour le Classique ?

À trois jours du choc face à l’OM, le Paris Saint-Germain aborde le Classique avec plusieurs incertitudes majeures. Déjà assuré de l’absence d’Achraf Hakimi, suspendu après son expulsion à Strasbourg, Luis Enrique devra recomposer son couloir droit face aux Marseillais.

Le latéral marocain a écopé d’un match de suspension ferme, assorti d’un autre avec sursis. Une absence notable tant son apport offensif et sa capacité à dynamiter le jeu parisien sont essentiels dans les grands rendez-vous.

Mais les soucis ne s’arrêtent pas là pour le staff parisien. Khvitcha Kvaratskhelia est forfait, toujours en phase de récupération après une entorse à la cheville droite. L’incertitude plane également autour de Fabián Ruiz, touché au genou gauche et absent depuis la défaite à Lisbonne face au Sporting. Sa participation au Classique apparaît, à ce stade, très compromise.

Côté marseillais, ces absences potentielles sont scrutées avec attention. Dans un Classique toujours imprévisible, chaque détail compte, et un PSG amoindri pourrait offrir à l’OM une occasion rare de frapper fort au Parc des Princes.