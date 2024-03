Les deux arguments de Gasset, des nouvelles de Balerdi (blessé) et l’OM vise un latéral gauche coté à 10M€… les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Les deux arguments de Gasset pour expliquer la défaite à Rennes ! Des nouvelles de Balerdi (blessé) ! L’OM vise un latéral gauche coté à 10M€ ?

Les deux arguments de Gasset pour expliquer la défaite à Rennes !

C’est la trêve internationale et l’OM a terminé sa série de 7 matches par une défaite 2-0 à Rennes. Après ce revers, le coach Gasset a expliqué pourquoi son équipe n’a pas eu le rendement attendu…

L’OM vient d’enchainer deux défaites de rang dans la même semaine. En effet, après le naufrage à Villarreal 3-1, les marseillais ont été inefficaces face à Rennes. En conférence de presse après la défaite 2-0 à Rennes, Jean Louis Gasset a tenté d’expliquer cette contre performance: « On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais il nous a manqué un peu d’essence et d’oxygène. Quand on voit la liste des absents, comme Gigot, Balerdi ou Rongier, ça nous pénalise forcément. Mais une saison est faite de blessures et de suspensions. C’est à nous de nous adapter. Jouer sur le fil du rasoir tout le temps, c’est difficile. Je veux dire merci aux 15 joueurs valides qui étaient là, et ont tout donné. Il y a des gens dans le vestiaire qui méritent des jours de repos. On va récupérer, et on va essayer d’assurer au mieux le sprint final, dans le même état d’esprit qu’on a eu. On a fait jeu égal avec eux. En première période, on tenait le ballon. Une erreur d’inattention a fait qu’on a pris un but. Mais je pense qu’on a donné tout ce qu’on avait. On vient de passer 25 jours ensemble, j’ai fait un petit bilan. »

Absents et fatigue

Des nouvelles de Balerdi (blessé) !

L’OM s’est incliné 2-0 à Rennes dimanche en fin d’après midi. Une défaite qui casse la dynamique en Ligue 1 avant cette trêve internationale. Il faut dire que Gasset devait faire avec plusieurs absents, dont Balerdi touché aux adducteurs…

En plus de Gigot, Onana, Murillo, Nadir ou encore Rongier, le coach Gasset a dû faire sans son défenseur Léonardo Balerdi pour ce déplacement à Rennes. En effet, Leonardo Balerdi, forfait hier soir, était touché aux adducteurs. L’OM n’a pas pris de risque avec son défenseur central qui devrait être apte pour la reprise face au PSG après la trêve internationale.

Balerdi blessé mais présent lors du déplacement à Rennes

#SRFCOM on peut saluer l’état d’esprit de Léo Balerdi qui a fait le déplacement à Rennes avec ses coéquipiers alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas jouer. Légèrement gêné au niveau des adducteurs. Mais pas de risque pour la suite…@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) March 17, 2024

L’OM vise un latéral gauche coté à 10M€ ?

L’Olympique de Marseille a déjà recruté deux latéraux gauches cet hiver suite au départ de Renan Lodi. Le club pourrait encore recruter à ce poste l’été prochain, le nom de Ferdi Kadioglu, latéral Turc de 24 ans évoluant à Fenerbahce, est évoqué.

Les dirigeants phocéens seraient intéressé par Ferdi Kadioglu, selon Le Républicain sportif. Evoluant aux côtés de Michy Batshuayi et Cengiz Under à Fenerbahce, le joueur Turc de 24 ans est un latéral pouvant évoluer sur les deux côtés de la défense. Il a participé à 29 des 30 matchs en Süper Lig cette année durant laquelle il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives.

Estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt, le défenseur du Fenerbahce attise les convoitises. En effet en plus de l’OM, l’Inter de Milan et la Roma seraient aussi des prétendants sérieux pour accueillir la pépite Turc dont le contrat se termine en juin 2026.

La blessure de Murillo, les performances en demi-teinte d’Ulisses Garcia et la polémique Jonathan Clauss ont peut-être pousser le duo Longoria-Benatia à travailler dès maintenant sur des pistes en défense.

« Ce n’est pas plus mal que cette défaite arrive avant la trêve »

Jonathan Clauss qui s’est encore fait remarquer après la défaite face à Rennes avec une déclaration plutôt surprenante. « On a enchaîné les matchs donc ça commençait un peu à tirer. Ce n’est pas plus mal que cette défaite arrive avant la trêve, on va se reposer maintenant. »

Des mots qui ont dû mal à passer pour certains supporters qui lui reprochaient déjà sa prestation du jour. Sélectionné en Equipe de France, le latéral marseillais aura une semaine pour changer d’air et revenir meilleur (et plus lucide).