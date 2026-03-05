Les explications de Beye, la presse marseillais sévère et un abset important pour le TFC samedi… les 3 infos OM de ce jeudi !

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste particulièrement dense ce jeudi 5 mars 2026, au lendemain de l’élimination frustrante en Coupe de France face à Toulouse. Entre les explications d’Habib Beye, les critiques très sévères de la presse et l’état physique d’un cadre du TFC avant la revanche en Ligue 1, plusieurs informations agitent déjà l’environnement olympien. Voici les trois infos à retenir autour de l’OM aujourd’hui.

Habib Beye explique la désillusion en Coupe de France

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée frustrante mercredi au Vélodrome. Opposés au Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France, les Marseillais ont été tenus en échec (2-2) avant de s’incliner lors de la séance de tirs au but (3-4).

Après la rencontre, l’entraîneur olympien Habib Beye a reconnu la déception tout en pointant certaines insuffisances dans le jeu de son équipe. Le technicien a notamment évoqué un manque d’efficacité dans les duels et sur les seconds ballons, des aspects qui ont pesé dans le scénario du match.

Beye a également tenu à relativiser la responsabilité des joueurs lors de la séance de tirs au but. Selon lui, cet exercice reste avant tout un geste technique et il a salué la prise de responsabilité de ceux qui se sont présentés face au but. Le coach marseillais a aussi expliqué que certains choix avaient été influencés par l’état physique des joueurs, notamment en raison de crampes.

Malgré la frustration, l’entraîneur olympien veut surtout éviter que cette élimination ne laisse des traces dans le groupe. Avec encore dix matches de Ligue 1 à disputer, l’objectif est désormais de se remobiliser rapidement pour la fin de saison.

La presse marseillaise très sévère avec l’OM

Au lendemain de l’élimination, les critiques sont particulièrement dures dans les médias locaux et nationaux. La sortie prématurée en Coupe de France ravive les doutes autour de la saison marseillaise, malgré quelques résultats encourageants ces dernières semaines.

Le quotidien régional La Provence n’a pas mâché ses mots en titrant « Pitoyables » à la une de son édition du jour. Le journal estime que l’OM a laissé passer une nouvelle occasion de viser un trophée et évoque la perspective d’une saison sans titre.

Dans ses analyses, le quotidien souligne également que la victoire spectaculaire obtenue quelques jours plus tôt contre l’Olympique Lyonnais en championnat (3-2) avait peut-être masqué certaines lacunes structurelles de l’équipe.

De son côté, La Marseillaise parle du retour des « vieux démons » olympiens, tandis que le quotidien sportif L’Équipe évoque une équipe « incorrigible », toujours handicapée par ses fragilités défensives.

Avec l’élimination en Coupe de France, l’OM n’a désormais plus que la Ligue 1 pour tenter de sauver sa fin de saison, avec l’objectif minimal de rester dans la course aux places européennes.

Toulouse pourrait être privé d’un joueur clé face à l’OM

La qualification du Toulouse FC pour les demi-finales de la Coupe de France s’est accompagnée d’une mauvaise nouvelle. Lors de la rencontre face à Marseille, le défenseur central anglais Charlie Cresswell a dû quitter ses partenaires après avoir ressenti une douleur aux ischio-jambiers.

Buteur sur corner à la 60e minute, le joueur de 21 ans est sorti cinq minutes plus tard, visiblement touché musculairement. Après le match, l’entraîneur toulousain Carles Martínez Novell a reconnu que la présence de son défenseur pour la rencontre de championnat samedi était très incertaine.

Si son absence se confirme, ce serait un coup dur pour Toulouse. Cresswell est en effet l’un des piliers de la défense toulousaine cette saison et fait partie des joueurs de champ ayant disputé quasiment toutes les minutes en Ligue 1.

Trois jours seulement après ce quart de finale intense, le TFC pourrait donc devoir réorganiser sa défense pour affronter de nouveau l’OM lors du prochain match de championnat.