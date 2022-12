Les images du départ de l’OM vers l’Espagne !

Alors que les joueurs de l’Olympique de Marseille (non internationaux) sont déjà revenus à l’entraînement, ils se sont envolés aujourd’hui vers leur stage de mi-saison…

C’est l’ami Thierry Mode, aka « Titi c’est toi le boss », qui a filmé le départ du bus marseillais vers Marignane. Les hommes de Tudor s’envoleront ensuite vers l’Espagne et Marbella plus précisément.

Départ du groupe pour Marbella pour le stage de reprise @OM_Officiel 💪💙😎 pic.twitter.com/EnopneM9w2 — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) December 4, 2022

En conférence de presse, l’entraîneur croate avait expliqué le déroulé de cette trêve dans cette saison si particulière.

« Il y aura des matchs amicaux »

« On fera la première partie de la trêve internationale ici. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

#Tudor : « On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 10, 2022

Le programme des Marseillais

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre au 11 décembre (2 matches amicaux sur place)

20 décembre : match amical contre le Nîmes Olympique

OM – Toulouse le 28 décembre

