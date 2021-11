« Les minots des Bouches-du-Rhône invités au Stade Vélodrome »

Grâce au soutien du Département et à l’initiative de l’Olympique de Marseille, des milliers de jeunes ont pu assister gratuitement au match OM / Lazio, jeudi 4 novembre 2021, au Stade Vélodrome. Ces supporters en herbe venus de toutes les Bouches-du-Rhône ont notamment été invités via les clubs sportifs et les réseaux d’associations jeunesse du Département. Cet événement s’inscrit dans le cadre des actions menées par la collectivité pour favoriser l’accès des jeunes au sport et aux manifestations sportives du territoire. Avec près de 480 000 licenciés et 4 300 clubs, les Bouches-du-Rhône figurent parmi le trio de tête national des départements les plus sportifs.