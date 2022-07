Les précisions de Gautreau sur la Vente OM ! McCourt a refusé des offres saoudiennes?

Ce lundi soir, le journaliste de RMC Florent Gautreau a balancé quelques infos sur la vente de l’Olympique de Marseille… Il apporte des précisions dans l’After Foot !

Retour des rumeurs et informations concernant la vente de l’OM. Après avoir affirmé que le CVC était au courant de quelque chose, Florent Gautreau a expliqué au micro de RMC que 3 offres auraient été refusées par Frank McCourt de la part de Saoudiens.

« Il n’y a aucun investisseur à l’heure actuelle qui souhaite racheter l’OM et justement McCourt ne souhaite pas le vendre. Il n’y a rien, je n’ai pas d’infos actuelle disant que l’OM est à vendre et qu’il va être vendu. En revanche, McCourt aurait refusé 3 offres d’investisseurs saoudiens. Il a sans doute de bonnes raisons de les refuser, il voulait aussi conserver l’OM mais ça a été mal apprécié du côté de la Ligue et de CVC notamment. En tout cas McCourt a refusé l’offre et ce qu’on lui reproche, ce n’est pas tant d’avoir refusé les offres saoudiennes mais de ne pas réinvestir suffisamment pour faire de l’OM un concurrent sérieux au PSG. Pas de fantasme sur un nouvel investisseur à date pour l’OM mais il y a eu des offres refusées par McCourt dont certaines étaient sérieuses. On est en plein dans le débat des moyens données au coach et à Longoria pour arriver à disputer la Ligue des Champions et concurrencer le PSG en Ligue 1 » Florent Gautreau – Source : RMC (04/07/22)

« Le CVC sait qu’il y a eu des offres importantes »

« Je ne veux pas alimenter les fantasmes sur les repreneurs de l’OM mais j’ai eu certaines informations qui me disent que les gens de CVC ont eu la confirmation qu’il y a eu des offres importantes pour la reprise de l’OM… Et le fait de continuer avec McCourt leur aurait déplu. En gros, il y aurait un manque d’ambition… Le repreneur serait beaucoup plus puissant que McCourt. Au moment des négociations avec CVC, c’était aussi un argument… Ils sont persuadés, et à juste titre, que le concurrent numéro 1 à faire gonfler en terme d’investissseur, c’est l’OM. Ils ne sont pas convaincu à 100% que McCourt soit « suffisant » pour ça » Florent Gautreau – Source : RMC (04/07/22)