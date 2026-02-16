Les raisons du départ de Benatia, Beye en attente et Marseille à 5 points du podium… les 3 infos OM de ce lundi !

L’actualité de l’Olympique de Marseille est dominée par une instabilité profonde en ce lundi 16 février 2026. Entre crise de gouvernance, incertitude sur le banc et conséquences sportives immédiates en Ligue 1, le club traverse l’une de ses périodes les plus délicates de la saison. Trois informations majeures marquent cette journée charnière pour l’OM.

OM : les raisons du départ de Medhi Benatia

La crise interne à l’OM s’est accentuée dimanche 15 février avec l’annonce officielle de la démission de Medhi Benatia, directeur du football. Arrivé fin 2023 comme conseiller avant d’être promu en janvier 2025, l’ancien international marocain a mis fin à son aventure marseillaise dans un contexte de tensions sportives et institutionnelles croissantes.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, Benatia évoque une rupture psychologique avec l’environnement du club et une « insatisfaction croissante ». Ces propos font écho à un climat dégradé autour de l’équipe première, marqué par des banderoles hostiles de certains groupes de supporters à l’Orange Vélodrome, une lourde défaite face au PSG (5-0) et l’élimination en Ligue des champions contre le Club Bruges.

Selon Foot Mercato (source explicitement citée), des contraintes financières importantes auraient également pesé dans sa décision. En interne, plusieurs promesses concernant les moyens alloués au recrutement n’auraient pas été tenues, obligeant la direction sportive à recourir à des montages financiers complexes pour finaliser certaines arrivées.

Par ailleurs, les relations entre Medhi Benatia et le président Pablo Longoria se seraient progressivement détériorées. Des divergences stratégiques sur la gestion sportive et la réponse à la crise auraient rendu la cohabitation difficile. Ce départ intervient quelques jours seulement après celui de Roberto De Zerbi, illustrant une instabilité profonde au sommet de l’organigramme olympien.

Mercato OM : Beye en stand-by ? Deux autres options pour Longoria

Depuis l’annonce du départ de Roberto De Zerbi le 11 février, l’OM cherche toujours son nouvel entraîneur. D’après L’Équipe, Habib Beye figurait en tête de liste, soutenu directement par Medhi Benatia lorsqu’il occupait encore ses fonctions de directeur du football.

Le profil de Beye — ancien joueur du club et technicien en devenir — correspondait à la vision défendue par Benatia. Toutefois, aucun accord n’a été officialisé, notamment en raison de démarches administratives toujours en cours avec Rennes. La démission de Benatia, annoncée dimanche, prive désormais Beye de son principal soutien au sein de la direction marseillaise, ce qui place le dossier en suspens.

En attendant une décision définitive, Jacques Abardonado assure l’intérim sur le banc. Déjà sollicité lors de précédentes périodes de transition, notamment en septembre 2023, il s’est dit prêt à poursuivre sa mission si le club le lui demande. En conférence de presse, il a confirmé sa disponibilité totale pour encadrer le groupe à court terme.

Selon les informations disponibles, la direction de l’OM aurait reçu plusieurs candidatures ces derniers jours, sans qu’aucun nom ne soit confirmé publiquement. La décision finale revient désormais à Pablo Longoria, dans un timing jugé crucial alors que le club évolue hors des places européennes.

Ligue 1 : l’OM à cinq points du podium après la 22e journée

Sportivement, la 22e journée de Ligue 1 n’a pas souri à l’Olympique de Marseille. Accrochés à domicile par Strasbourg (2-2), les Marseillais ont laissé filer deux points précieux au Vélodrome, compromettant temporairement leur remontée au classement.

Les résultats du week-end ont accentué cette frustration. Rennes a dominé le PSG (3-1), Monaco s’est imposé contre Nantes (3-1), tandis que Lens a largement battu le Paris FC (5-0). Lille et Brest se sont neutralisés (1-1), maintenant une forte densité dans la course aux places européennes.

Dimanche, les victoires du Havre face à Toulouse (2-1), d’Auxerre à Metz (3-1), de Lorient contre Angers (2-0) et de Lyon face à Nice (2-0) ont confirmé la pression exercée par les concurrents directs. Conséquence immédiate : l’OM se retrouve à cinq points du podium à l’issue de cette journée.

L’écart reste mathématiquement rattrapable, mais dans un championnat extrêmement serré, chaque contre-performance pèse lourd. Pour Marseille, les prochaines journées s’annoncent déjà décisives afin de rester pleinement engagé dans la lutte pour l’Europe.