Les regrets de Baticle, le message de Longoria pour Milik et Germain charge Sampaoli… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Les regrets de Baticle, le message de Longoria pour Milik et Germain charge Sampaoli…

OM – Angers : Les regrets de Baticle, « on avait une mainmise sur le match »

L’entraîneur d’Angers Gérald Baticle s’est exprimé en conférence de presse après la lourde défaite du SCO à Marseille ce vendredi. Le coach était déçu surtout du scénario…

Une aberration de mener 2-0 au Vélodrome et de prendre le 2-1 sur un contre — Baticle

Baticle : « On a fait un bon début de match, on avait une main mise sur le match. À chaque récupération, on avait le sentiment de pouvoir les piquer. Le 2-1 est vraiment un tournant. C’est le plus important, il nous a déséquilibré. » #OMSCO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 4, 2022

« Secouer les Marseillais comme ça me donne beaucoup d’optimisme pour la suite. On a fait un bon début. On sentait qu’on était solides, et qu’à chaque récupération, il pouvait se passer des choses, c’était difficile pour notre adversaire. On avait une mainmise sur le match, on était bien équilibrés et on avait des possibilités. L’un des premiers tournants, c’est le 2-1, la réduction du score de l’OM. Il aurait fallu tenir plus longtemps pour les faire douter, cela nous aurait permis de rester en équilibre, cela laissait les Marseillais légèrement en dehors du match et on aurait même pu alors alourdir le score.

Il y en a d’autres, des buts et tournants marseillais après, mais celui-là est le plus important, voilà la plus grosse erreur. A 2-1 pour nous, le stade a poussé, ils ont repris beaucoup d’espoir, d’énergie, c’est devenu plus dur pour nous, on a accusé le coup. Le second tournant est offensif, on a une belle situation de contre, bien menée, et Azzedine (Ounahi) en un-contre-un réalise mal la finition (44e).

On cherche à jouer, à gêner l’adversaire, ça implique des prises de risque. Notre élan positif nous a fait faire des mauvais choix, on doit les assumer ensemble. Ensuite, il y a une grosse pression des Marseillais, ils ont mis le pied sur le ballon et accéléré. Il y a dans ces matchs des équilibres, c’est eux qui ont réussi à l’inverser. Il ne fallait pas arrêter de jouer, mais jouer différemment. Pour moi c’est une aberration de mener 2-0 au Vélodrome et de prendre le 2-1 sur un contre… Mais notre plan de jeu, c’était jouer. On a eu une possibilité avant la pause de reprendre l’avantage. En deuxième période, on a eu trop de manques défensifs. C’est un axe de travail. » Gérald Baticle – source : Conférence de presse / L’Equipe (04/02/2022)

OM : Le message de Pablo Longoria après le triplé de Milik !

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 5-2 grâce notamment à un triplé de Milik… Le président Pablo Longoria a publié un message pour l’attaquant polonais !

L’OM a réalisé un match de folie ce vendredi soir face au SCO d’Angers. Pour ce match, Jorge Sampaoli avait fait tourner et a notamment titularisé Arek Milik alors qu’il était mis de côté depuis plusieurs rencontres.

Un choix payant puisque le Polonais a inscrit un triplé au Vélodrome. Dans sa story sur son compte Instagram, le président marseillais Pablo Longoria a publié un message pour encourager l’ancien joueur du Napoli !

« Je suis très heureux pour toi , tu le mérites après tout ce que tu as subi » Pablo Longoria – Source : Instagram (04/02/22)

Pablo Longoria 🗣

« je suis tres heureux pour toi , tu le mérites après tout ce que tu as subi » pic.twitter.com/PZgatnZQsL — 𝙑 𝘼 𝙉 (@VanTeamOM) February 4, 2022

Mentalement ça montre que je suis de retour c’est bien — Milik

Au micro de Prime Vidéo juste après la rencontre, Arek Milik a livré son ressenti. L’attaquant de l’Olympique de Marseille espère que son triplé veut dire qu’il est bien de retour à son meilleur niveau… Ecarté de l’équipe pendant un temps par Jorge Sampaoli, le Polonais a bien répondu face au SCO d’Angers ce vendredi soir !

« C’est assez incroyable comme soirée. C’était même surprenant et étrange car on ne s’attendant pas à ces premières minutes on ne s’attendait vraiment pas à être mené 2-0. Mais on a réussi à renverser ce résultat c’est donc une soirée fantastique pour nous et pour moi également avec ce triplé. Cela n’a pas été une semaine simple pour moi notamment mentalement ça montre que je suis de retour c’est bien. Il y a beaucoup d’attente à Marseille surtout à ce poste la. On attend toujours beaucoup de vous même quand vous ne marquez pas. je suis très content d’avoir joué et d’avoir marqué » Milik – source prime Video (04/02/2022)

Mercato : Après Benedetto et Amavi, un autre ancien de l’OM charge Sampaoli !

Parti lors du dernier mercato estival, Valère Germain a retrouvé du temps de jeu à Montpellier. Dans un entretien accordé à Oh My Goal, l’ancien attaquant de l’OM n’a pas été tendre avec son ancien coach Jorge Sampaoli.

Parti libre pour le MHSC, Valère Germain s’est exprimé au micro d’Oh My Goal sur son départ de l’Olympique de Marseille. L’attaquant a également évoqué sa relation avec Jorge Sampaoli et plus particulièrement ce qui n’allait pas avec lui…

Il prenait le groupe des titulaires à une certaine heure et ils les faisaient travailler avec des jeunes — Germain

Selon Germain, le coach n’arrivait pas à faire la part des choses entre les titulaires et les remplaçants. Pour rappel, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a pas joué une seule minute avec Jorge Sampaoli à la fin de la saison dernière.

A LIRE : OM : Pour ce consultant, Milik n’est pas celui qui a sauvé les Marseillais face à Angers !

« Il concernait beaucoup plus les titulaires que ceux qui ne jouaient pas. Il n’a rien annoncé mais il avait une façon d’entraîner. Il prenait le groupe des titulaires à une certaine heure et ils les faisaient travailler avec des jeunes. Et nous les remplaçants, on arrivait soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard et on faisait les mêmes entraînements. Mais on ne s’entraînait quasiment pas avec les titulaires. Même si tu comprends, que tu respectes et que tu essayes de ne pas faire de bruit, ça saoule. Tu as envie d’être au moins traité de la même façon que les autres » Valère Germain – Source : Oh My Goal (04/02/22)

« Lors de ce mercato hivernal, Monaco m’a rappelé et j’ai failli y retourner. » Invité de @Colinterview, @ValereGermain revient sur les difficultés qu’il a connues lors de son passage à l’OM. pic.twitter.com/Yd2HODXPuG — Oh My Goal – France (@ohmygoal_fr) February 4, 2022

A Marseille, Sampaoli ne s’est pas vraiment comporté comme je l’imaginais — Benedetto

Interrogé par ESPN, Dario Benedetto n’a pas épargné Jorge Sampaoli… De même que Jordan Amavi lors de son départ à l’OGC Nice .Si les deux joueurs n’ont pas souhaité entrer dans les détails, ils ont clairement exprimé une cassure avec le coach argentin.

« Comment ça s’est passé avec Sampaoli et pourquoi cela s’est terminé comme ça ? C’est difficile, je préfère éviter les commentaires. La vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique (le joueur a connu 4 de ses 5 sélections durant le mandat de Sampaoli, avant sa rupture du ligament croisé). Mais à Marseille il ne s’est pas vraiment comporté comme je l’imaginais. Je n’ai aucune rancœur à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner. » Dario Benedetto – Source : ESPN

Sampaoli? Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard — Amavi

« La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli à la place de Villas-Boas, ndlr), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu’en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe » Jordan Amavi – Source : Nice Matin