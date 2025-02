Les solutions fortes de Daniel Riolo pour sauver le football français !

Dans un contexte de crise financière menaçant le football français, la LFP se voit contrainte d’organiser un conseil d’administration exceptionnel. Face au risque que DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, ne paie pas une échéance prévue, les dirigeants se mobilisent pour trouver des solutions urgentes.

La plateforme britannique envisage même un recours pour « défaut de loyauté » si elle estime que ses intérêts, notamment dans la lutte contre le piratage, n’ont pas été suffisamment défendus. Au cœur de ce tumulte, Daniel Riolo, figure emblématique de l’After Foot, propose des mesures radicales pour redresser la situation. Dans son intervention, il lance : « Aujourd’hui, il y n’a qu’une seule solution, c’est que les présidents de clubs disent à Vincent Labrune : ‘Il faut que tu t’en ailles’. Si tu démissionnes, on organisera la fin du deal avec DAZN, on verra Canal+ et on repensera l’avenir. »

🔴🇫🇷 Daniel Riolo : « Demain, les Présidents de clubs doivent demander le départ de Labrune, organiser la fin du deal avec DAZN et discuter avec Canal d’un avenir pour la Ligue 1. La réunion de demain ne doit servir qu’à ça, c’est la seule issue ! » pic.twitter.com/1899FpHTtj — After Foot RMC (@AfterRMC) February 11, 2025



Cette initiative survient alors que DAZN envisage de suspendre le paiement d’une échéance, mettant en péril les finances de nombreux clubs. Dans un mail adressé aux responsables, Vincent Labrune avait reconnu que « la situation est malheureusement urgente ». La tension est palpable et chaque décision influencera l’avenir économique du football hexagonal.

Exfiltrer Labrune pour négocier avec Canal+

Daniel Riolo appelle désormais les dirigeants à s’unir pour impulser un changement fort et retrouver le partenariat avec Canal+. Les prochains jours seront décisifs pour rétablir la confiance et assurer un futur stable au championnat. Pour le journaliste de RMC, le départ de Vincent Labrune apparaît comme la condition sine qua non pour entamer une nouvelle ère, placée sous le signe du dialogue et de l’intérêt commun.