Les vérités de Bouhafsi sur la Vente OM, des nouvelles des blessures de Sarr et Gueye ! Mourinho libre fait un appel du pied, les supporters militent ! Les 3 infos OM de ce lundi !

A cause de menaces, il quitte le monde du football !

La vente OM a fait des dégâts dans le football et pas seulement chez les supporters. Mohamed Bouhafsi a raconté comment cela a impacté sa vie personnelle et l’a forcé à quitter le monde du football.

Cela fait maintenant quelques années que Mohamed Bouhafsi a rejoint France Télévision et l’émission C à vous. Le journaliste a quitté le monde du football et il raconte pourquoi dans un entretien accordé à Farid Rouas. Cela concerne notamment la vente OM et toutes les dérives qu’il y a pu avoir à ce sujet sur les réseaux

Ce dossier de Vente OM qui m’a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches

« Je suis parti du foot parce que malheureusement dans ce dossier de Vente OM qui m’a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches. Si demain quelqu’un vient avec une énorme offre pour Franck McCourt, il partira mais c’est pas le cas. Ça me fait beaucoup de mal pour les supporters marseillais qui ont rêvé et ont cru qu’ils allaient avoir Zidane ou Ronaldo. Ça fait mal au coeur parce qu’ils sont tellement passionnés, que parfois des gens en profitent un peu. Je suis au quotidien le dossier »

🗣️ Mohamed Bouhafsi : « Je suis parti du foot parce que malheureusement dans ce dossier de VenteOM qui m’a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches. Si demain quelqu’un vient avec une énorme offre pour Franck McCourt, il partira mais c’est pas le cas ! » 🗞️ @FaridRouas… pic.twitter.com/7QIk2SYwKJ — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 24, 2024

Vente OM : Le club aurait ciblé Romain Molina !

En cette fin de semaine, le journal L’Equipe a publié un portrait de Romain Molina, journaliste bien connu sur les réseaux sociaux. Dans cet article, on y apprend qu’il serait la cible de l’Olympique de Marseille au sujet de ses sorties sur le clan McCourt et la volonté de l’investisseur américains de vouloir vendre le club. L’OM aurait donc réfléchi à des procédures judiciaires à son encontre à plusieurs reprises. Pour rappel, le club avait déjà envoyé une mise en demeure à Thibaud Vézirian il y a quelques années pour les mêmes raisons.

L’OM aurait réfléchi plusieurs fois à assigner Romain Molina en justice pour dénoncer son rôle dans les rumeurs intempestives de vente du club. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/VvzqTQn2JZ — Infos OM (@InfosOM_) March 16, 2024

Des nouvelles des blessures de Sarr et Gueye !

Après Meïté, Ulisses Garcia et Bamo Meïté, deux nouveaux joueurs ont eu coup de moins bien physiquement durant cette trêve internationale ! Il s’agit des Sénégalais Gueye et Sarr. Le médecin de la fédération a tenu un point presse et a donné de leurs nouvelles.

Jean-Louis Gasset va avoir du mal à gérer les absences dans les prochains jours ! C’est une véritable hécatombe durant cette trêve internationale : 5 joueurs devraient être indisponibles en plus des habituels absents. Ismaila Sarr et Pape Gueye en font partie et Abdourakhmane Fedior, le docteur de la fédération sénégalaise a tenu un point presse ce week-end afin de donner des nouvelles des deux joueurs.

Les deux joueurs vont rentrer à Marseille

« Il s’est blessé durant la 2e mi-temps. C’est une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche. Le lendemain, on a fait une échographie qui a noté une lésion musculaire au niveau de son ischio-jambier gauche. Il est sous traitement, on est en train de le prendre en charge », a-t-il expliqué concernant Ismaila Sarr. Pour le milieu de terrain, c’était à l’entraînement qu’il a ressenti les premières douleurs !

« Le 19 (mardi), Pape Gueye est sorti de l’entraînement avec une légère douleur au niveau de son mollet gauche, raconte le médecin durant ce point presse. Nous ne l’avons pas mis à la séance d’entraînement le 20 et le 21. On l’a reposé. Hier, on lui a fait faire une échographie qui a noté une discrète, une toute petite lésion. Nous avons décidé en accord avec leur club de les laisser rentrer dans leurs équipes respectives pour continuer leurs soins »

Ulisses Garcia également blessé

Ce samedi, on apprenait par l’intermédiaire de sport.ch qu’Ulisses Garcia a quitté le rassemblement avec la Suisse.

Le média explique qu’il rentre en France après une blessure subie à l’entraînement. Cela concernerait ses adducteurs, ce qui pourrait l’éloigner des terrains durant quelques semaines. Avec l’énorme enchaînement de rencontres qui attend l’OM, c’est une énième mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour Jean-Louis Gasset qui va devoir composer avec toutes ces blessures et ces absences longue durée.

👉🏼 Ulisses Garcia a quitté la sélection Suisse, après s’être blessé aux adducteurs lors d’un entraînement… #TeamOM pic.twitter.com/CSrBhARmQz — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 23, 2024

Mourinho libre fait un appel du pied, les supporters militent !

L’Olympique de Marseille pourrait ne pas conserver Jean-Louis Gasset pour plus que sa mission de quelques mois. José Mourinho attend un signe de la part d’un club, les supporters aimeraient voir ce mariage !

L’OM s’est séparé de Gennaro Gattuso après avoir également stoppé sa collaboration avec Marcelino en septembre dernier. Jean-Louis Gasset est donc sur le banc pour terminer la saison du mieux qu’il le peut mais selon toutes vraisemblances, l’entraîneur français ne devrait pas aller au delà de cette mission. José Mourinho est libre de tout contrat et a répondu aux questions sur son avenir à Ge. Globo. Le Portugais serait-il le candidat parfait pour l’OM? Certains supporters militent pour celà sur les réseaux sociaux !

🗣️ Jose Mourinho : « Je n’ai pas de club, je suis libre mais je veux travailler. L’été prochain je veux travailler. Le football est ma vie, je peux entraîner n’importe où. » Nous on a une petite idée pour toi JOSE… pic.twitter.com/bLJjPsyVvT — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 24, 2024

L’été prochain, je veux travailler. Je veux travailler !

« Zéro, zéro (nouvelles sur son avenir). Je n’ai pas de club, je suis libre. Mais l’été prochain, je veux travailler. Je veux travailler. Il ne faut jamais dire non, surtout dans le football. Ma vie, c’est le football. Je peux entraîner n’importe où, et je n’ai aucun problème », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ge.Globo et L’Equipe.

Mourinho à l’OM ça serait le divertissement complet https://t.co/lrBS27RnIv — 🇫🇮 (@KodaMTP) March 24, 2024

Mourinho qui se pose a l’OM on prend la LDC d’ici 3 ans https://t.co/KeyJ6fQ1xv — BlyzAarD (@BlyzD) March 24, 2024

S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible…

Après une série de 5 victoires consécutives, les supporters étaient quasi unanimes : il fallait conserver Jean Louis Gasset pour la saison prochaine. Seulement, toutes les bonnes choses ont une fin et les défaites se sont enchaînés : une en Europa League et l’autre en Ligue 1 avant la trêve. Pour Alain Roche qui a été questionné par La Provence, cela n’est pas aussi simple qu’une proposition du club. Jean Louis Gasset peut aussi refuser si les conditions ne sont pas remplies.

« Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. En plus il n’est pas avare de tout ce qui est data. Il est très à cheval là-dessus, malgré tout ce que tout le monde dit. Il est à la page. Après est-ce qu’il en aura envie… Et puis, est-ce que le club voudra le conserver, ce qui est la première condition, explique Alain Roche à La Provence. Je pense que la fin de saison va déterminer la proposition. Jean-Louis a suffisamment d’expérience pour voir venir les choses. S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible. Si à la fin de la saison, les moyens sont limités à cause d’un nouvel encadrement de la masse salariale par la DNCG. S’il sent que l’équipe n’aura pas la capacité de lutter sur plusieurs fronts… Il peut dire non aussi. Il en est capable, et l’a déjà fait. Si galère il y a, il va la sentir tout de suite arriver »