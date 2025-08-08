Létang refroidit l’OM, Bennacer, Zenden prévient Paixão … Les trois infos mercato OM du 8 aout 2025

L’Olympique de Marseille vit un mercato estival animé, entre pistes qui se compliquent, arrivée record . Retour sur trois dossiers qui font l’actualité du club phocéen.

1 – Zhegrova : Létang refroidit l’OM

nnoncé sur le départ depuis le début du mercato et courtisé notamment par l’OM, Edon Zhegrova pourrait finalement rester au LOSC. Ce vendredi, en conférence de presse, Olivier Létang a laissé entendre que l’ailier kosovar (26 ans) pourrait réintégrer le groupe professionnel et être utilisé cette saison.

Mis à l’écart plus tôt dans l’été et en fin de contrat en 2026, Zhegrova semblait destiné à quitter le Nord après une saison marquée par les blessures. L’intérêt de Marseille avait même relancé son dossier, Timothy Weah, son ancien coéquipier, se disant prêt à jouer les intermédiaires. Mais le président lillois a changé de ton :

“Edon est là. Je l’ai vu ce matin, on a passé un long moment ensemble. Il est possible qu’il reprenne l’entraînement avec l’équipe pro à partir de lundi et qu’on puisse compter sur lui cette saison.”

Pas de contact en France et un prix élevé

Létang assure ne pas avoir eu de discussions avec d’autres clubs français. Un départ reste possible, mais seulement à partir de 20 millions d’euros. Avec l’arrivée cet été de Felix Correira, Marius Broholm et Olivier Giroud, Lille n’est pas dans l’urgence de vendre.

Et si c’était la prolongation ?

Le dirigeant n’exclut pas non plus de prolonger le contrat de Zhegrova :

“On en parle depuis des mois. S’il est dans la bonne mentalité, on sera content qu’il soit avec nous. Le plus important, c’est le club.”

Après une 5e place la saison dernière, le LOSC reprendra la Ligue 1 le 17 août à Brest. Le feuilleton Zhegrova, lui, pourrait bien connaître un épilogue inattendu… ou un nouveau rebondissement.

2 – Paixão : Zenden appelle à la prudence

Boudewijn Zenden, ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille (2007–2009) et désormais consultant aux Pays-Bas, s’est exprimé dans La Provence sur l’arrivée très attendue d’Igor Paixão, devenu cet été la recrue la plus chère de l’histoire du club. Si le Néerlandais croit au talent de l’ailier brésilien, il appelle aussi à la prudence.

Recruté pour 30 millions d’euros (+5M de bonus) en provenance de Feyenoord, Igor Paixão arrive à Marseille avec un statut de star en devenir. Zenden, qui l’a suivi de près en Eredivisie, n’a aucun doute sur ses qualités :“Paixão est un ailier rapide, qui aime dribbler et marquer. Il est capable d’apporter des buts et de l’intensité sur son côté.”

Auteur de 16 buts la saison dernière aux Pays-Bas, l’international brésilien était l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. Pourtant, Zenden rappelle que la marche entre Rotterdam et Marseille est haute. “L’OM, c’est un autre monde. Le club a mis beaucoup d’argent sur lui, donc il devra répondre rapidement aux attentes. Marseille est un environnement particulier, plus chaud et plus exigeant que Feyenoord. Ici, les supporters veulent tout, tout de suite.”

L’intégration, un facteur clé de réussite

Pour Zenden, la réussite de Paixão passera aussi par son adaptation hors du terrain. L’apprentissage du français est, selon lui, un levier indispensable :“Apprendre le français doit être une priorité. C’est essentiel pour comprendre ce que l’on attend de lui et pour s’intégrer dans le vestiaire.”Il évoque à ce sujet son propre exemple, lui qui avait fait l’effort de s’immerger dans la langue et la culture marseillaises dès son arrivée au club.

Zenden se montre confiant, mais lucide :“Il peut réussir, il en a les qualités. Mais cela dépendra aussi de l’équipe, du système de jeu, de sa capacité à encaisser la pression et à s’acclimater à la Ligue 1, un championnat bien plus physique et tactique que les gens ne le pensent. “L’ancien Olympien résume bien le paradoxe marseillais : le talent ne suffit pas, il faut aussi du caractère, de l’adaptation et du temps. Alors que la saison s’apprête à débuter, Igor Paixão sait désormais ce qui l’attend. Porté par une ville passionnée, mais aussi scruté de près, il devra rapidement montrer qu’il est à la hauteur des attentes. La balle est dans son camp.

3- Milan dit non pour le prêt de Bennacer, la course contre-la-montre est lancée

L’Olympique de Marseille n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Ismaël Bennacer. De retour à l’AC Milan après un prêt mitigé sur la Canebière lors de la seconde partie de la saison dernière, l’international algérien reste l’une des priorités de Roberto De Zerbi pour renforcer son entrejeu.

Selon les informations du 10Sport, le club phocéen a transmis une nouvelle offre de prêt aux Rossoneri. Une approche une fois de plus rejetée par la direction milanaise, qui semble peu encline à se séparer de son joueur à ces conditions.

Arrivé à Marseille en janvier, Bennacer n’avait pas retrouvé son meilleur niveau, freiné par un manque de rythme et plusieurs pépins physiques. L’option d’achat fixée par Milan ayant été jugée trop élevée, l’OM avait préféré ne pas l’activer, espérant le récupérer cet été dans le cadre d’un nouveau prêt.

