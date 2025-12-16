Letexier désavoué, mauvaise nouvelle pour Auba et Locatelli proposé ? Les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 16 décembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

La Direction de l’arbitrage de la FFF contredit la décision de François Letexier !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, disputée dimanche soir au Vélodrome, continue de faire parler. Victorieux sur le score de 1-0, grâce à un but de Mason Greenwood, l’OM a consolidé sa troisième place avant la trêve. Mais ce succès marseillais a été marqué par une vive polémique arbitrale, notamment autour d’un but refusé aux Monégasques. Ce lundi, la Direction de l’arbitrage de la FFF a publié son analyse et contredit, en partie, la décision prise sur le terrain par François Letexier.

À la 51e minute, Lamine Camara pensait avoir égalisé pour Monaco. Son but a finalement été annulé pour une position de hors-jeu de Folarin Balogun, jugé influent sur l’action. Une décision qui a suscité une forte incompréhension dans le camp monégasque. Après la rencontre, le milieu de terrain concerné n’avait pas caché sa frustration : « On a regardé les images du but refusé dans le vestiaire et même nous, jusqu’à présent, on ne comprend pas. On n’y peut rien, ce sont les arbitres qui décident ».

Plusieurs critères d’interprétation existent

Dans son communiqué publié lundi, la Direction de l’arbitrage de la FFF est revenue en détail sur cette action litigieuse. Elle précise « que l’arbitre assistant décide alors de lever son drapeau car il considère que l’attaquant n°9 a impacté la capacité du défenseur marseillais n°21 à jouer le ballon au départ de l’action ». Une justification qui reconnaît toutefois la complexité de la situation.

La DTN estime en effet que cette phase de jeu « relève d’une “zone grise” dans la mesure où plusieurs critères d’interprétation existent ». Elle ajoute qu’« il n’est pas clairement erroné d’estimer que la position de ce dernier a influencé la capacité du défenseur à jouer le ballon ». Pour autant, l’instance reconnaît également que « la décision d’accorder le but aurait également pu être naturellement envisagée ». En résumé, la Direction de l’arbitrage explique que l’annulation ne peut pas être qualifiée d’erreur manifeste, condition indispensable pour une intervention du VAR.

Un second fait de jeu a aussi été analysé : un tir de Mason Greenwood, contré dans la surface par deux défenseurs monégasques, dont Mohamed Salisu. Là encore, la DTN valide la décision de l’arbitre. Selon elle, « le possible contact entre le ballon et la main du défenseur n°22 dans une position illicite a été correctement analysé », précisant qu’« étant dans l’impossibilité d’affirmer l’existence de ce contact en excluant le moindre doute, l’arbitre vidéo a décidé à juste titre de ne pas intervenir davantage ».

Si la victoire de l’OM reste acquise, cette sortie de la Direction de l’arbitrage de la FFF confirme que l’arbitrage d’OM-Monaco s’inscrit dans une zone d’interprétation, alimentant un débat qui ne devrait pas s’éteindre de sitôt.

Douleur à la cuisse pour Aubameyang !

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, Pierre-Emerick Aubameyang a été contraint de déclarer forfait pour le premier match des Panthères. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, touché à la cuisse gauche lors de la victoire face à Monaco en Ligue 1 (1-0), ne pourra pas tenir sa place contre le Cameroun le 24 décembre à Agadir.

La nouvelle est tombée comme un coup de massue pour la sélection gabonaise. À 36 ans, l’avant-centre marseillais reste la référence offensive du Gabon et son absence pèsera lourd pour l’entrée en lice dans cette CAN 2025 particulièrement relevée. Du côté de l’OM, cette blessure soulève aussi des interrogations, tant l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone a été très sollicité depuis le début de saison.

La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a communiqué officiellement sur l’état de santé de son capitaine. L’instance précise que le joueur a « ressenti une douleur à la face postérieure de la cuisse gauche », confirmant son indisponibilité pour le premier rendez-vous du groupe F. Le match face au Cameroun, programmé au stade Adrar d’Agadir, se fera donc sans le meilleur buteur de l’histoire des Panthères.

La question de son retour reste toutefois ouverte. Selon la Fegafoot, « en fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable ». À défaut, Aubameyang pourrait effectuer son retour pour la dernière rencontre de la phase de groupes face à la Côte d’Ivoire, le 31 décembre.

🚨 CAN 2025 | GABON 🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé forfait sur blessure pour le premier match face au Cameroun 🇨🇲.

Sa participation au match contre le Mozambique 🇲🇿 reste incertaine. 🏥⚽️ pic.twitter.com/ydTcfDiiqa — NEXFRICA SPORT (@nexfricasports) December 15, 2025



Cette blessure intervient après une première partie de saison très dense avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Roberto De Zerbi, enchaînant les titularisations. Avant l’annonce officielle de son forfait, Walid Acherchour, membre de l’After Foot sur RMC, avait d’ailleurs alerté sur cette accumulation de matchs : « Il a le capot qui fume. Il ne devait pas jouer autant. Gouiri était le n°1 dans l’esprit de De Zerbi. Je n’en veux pas à Aubameyang, parce que même s’il est frustrant, il a rendu de fiers services depuis le début de saison (…) Maintenant, il faut qu’il se repose, mais le problème c’est qu’il ne va pas se reposer en allant à la CAN avec le Gabon ».

Pour l’OM, l’enjeu sera désormais de suivre attentivement l’évolution de cette blessure à la cuisse durant la CAN, afin d’éviter toute rechute à son retour à Marseille. Pour le Gabon, l’objectif sera de gérer au mieux l’absence temporaire de sa star offensive dans un groupe où chaque point comptera.

La Juve veut Hojbjerg ! Locatelli dans le deal ?

La situation de Pierre-Emile Hojbjerg fait beaucoup parler dans le mercato hivernal. Selon le média italien La Gazzetta dello Sport, la Juventus souhaiterait recruter le milieu de terrain danois dès le mois de janvier. Toutefois, l’Olympique de Marseille continue de faire barrage et refuse de laisser partir son joueur, considéré comme indispensable par Roberto De Zerbi.

Le technicien italien est clair sur ce point : il ne souhaite pas se séparer de Hojbjerg. Présent en conférence de presse, il avait évoqué sa relation avec le milieu de terrain : “Hojbjerg, c’est le joueur avec qui j’ai la meilleure relation de tout le vestiaire. Et je l’emporterai avec moi dans n’importe quelle équipe où j’irai entraîner. Après, moi je suis l’entraîneur, et Hojbjerg, c’est un joueur.” Ces propos traduisent l’importance du joueur dans le projet sportif marseillais.

Gazzetta : La Juve insiste pour recruter Pierre-Emile #Hojberg en janvier, mais l’OM continue de faire barrage et refuser ce possible transfert. Roberto De Zerbi est le premier à ne pas vouloir se séparer de son milieu de terrain. Damien Comolli possède toutefois un as dans sa… pic.twitter.com/3HTf8mVatZ — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) December 16, 2025

Locatelli, la carte secrète de Comolli ?

Malgré l’insistance de la Juventus, le directeur sportif Damien Comolli possède un atout pour l’avenir : Manuel Locatelli. Le technicien marseillais apprécie particulièrement le profil du milieu italien, capable de renforcer l’équipe sans fragiliser l’équilibre actuel. Cette possibilité offre à l’OM une marge de manœuvre stratégique face aux avances répétées du club turinois.

De son côté, la Juve ne cache pas son intérêt pour Hojbjerg. Des dirigeants à l’entraîneur Luciano Spalletti, tout le monde semble avoir un faible pour le joueur danois. Le profil de Hojbjerg, reconnu pour sa polyvalence et son influence au milieu, fait l’unanimité au sein du football italien.

Pour l’instant, l’OM reste ferme et compte bien conserver son milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison, soutenu par la conviction de De Zerbi. Le mercato hivernal pourrait toutefois relancer les spéculations si de nouvelles offres arrivent, mais la volonté du club phocéen et de son entraîneur est claire : Hojbjerg est un élément central du projet marseillais.