L’étonnante déclaration de Raymond Domenech avant OM – OL !

Après la défaite de Lyon à Strasbourg, le choc OM – OL de ce dimanche prend une dimension stratégique dans la course au podium de Ligue 1. Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Raymond Domenech a livré une analyse tranchée. L’ancien sélectionneur estime que Marseille aborde ce rendez-vous dans des conditions idéales.

Domenech souligne une opportunité pour l’OM

Invité de La Chaîne L’Équipe, Raymond Domenech a insisté sur l’impact du revers lyonnais face au RC Strasbourg. Selon lui, la dynamique du moment offre une fenêtre claire à l’Olympique de Marseille : « Jouer l’OL dans la situation de l’OM c’est la meilleure chose qui peut arriver. Marseille peut revenir à deux points de Lyon en gagnant ce match et revenir dans la course au podium… Lyon n’a pas perdu que ce match face à Strasbourg, ils ont fait une mi-temps catastrophique face à Nice. (…) »

Dans un calendrier resserré et une lutte dense en haut du classement, cette affiche directe pourrait effectivement redistribuer les cartes. Un succès marseillais resserrerait mécaniquement les écarts et relancerait la bataille pour les places européennes.

Analyse sévère sur le secteur offensif lyonnais

🔥 OM vs OL : l’Olympico est-il plus indécis ? 🗨️@RaymondDomenech : « Jouer l’OL dans la situation de l’OM c’est la meilleure chose qui peut arriver. Marseille peut revenir à deux points de Lyon en gagnant ce match et revenir dans la course au podium.»#EDS #OMOL pic.twitter.com/3WPmUFqBcY — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) February 22, 2026

L’ancien sélectionneur ne s’est pas limité au contexte collectif. Il a également livré une critique précise sur l’animation offensive lyonnaise : « Lyon m’a un peu déçu, mais c’est surtout Endrick. Dans leur manière de jouer, il faut vraiment que tous les attaquants fassent le vrai travail défensif, qu’ils donnent des solutions, qu’ils donnent un peu de profondeur. Et là ils ont un pion qui ne défend pas. On l’a vu sur le deuxième but, il est resté à 5 mètres de l’action, il regarde. Il ne donne aucune option en profondeur, il prend le ballon, il court et il le perd. Ou bien il prend le ballon arrêté sur son pied gauche et il met un ballon par-dessus. A la limite, qu’il soit resté tout le match, je trouve ça décevant. Il fallait le sortir, il ne servait strictement à rien, il ne donne aucune solution. »

Ces propos traduisent une lecture tactique exigeante, centrée sur les efforts sans ballon et la complémentarité offensive. À l’approche de OM – OL, la pression est désormais double : sportive pour l’Olympique Lyonnais, opportuniste pour l’OM, dans un duel qui pourrait peser lourd dans la hiérarchie de Ligue 1.