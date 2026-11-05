Amine Gouiri n’a pas réussi ses premières tentatives, mais il a continué à menacer Leverkusen jusqu’à offrir la victoire à l’OM (0-1). Son crochet suivi d’une frappe enroulée à la 77e minute a récompensé une rencontre où il est resté dangereux.

Voir sur YouTube

L’attaquant marseillais a très vite posé des problèmes au Bayer. Dès la septième minute, Amine Gouiri a réussi son contrôle puis un petit pont sur Quansah, avant de perdre son face-à-face avec Flekken. Cette occasion n’a pas permis à l’OM de prendre l’avantage malgré son bon départ. Leverkusen a ensuite davantage conservé le ballon, sans ouvrir le score. La défense marseillaise a tenu, avec notamment une frappe de Gutiérrez déviée sur la transversale avant la pause. Les deux équipes ont rejoint les vestiaires à égalité.

Après le repos, Gouiri a obtenu une nouvelle possibilité sur un long ballon d’Egan-Riley, mais Flekken a encore repoussé sa tentative. Paixão et Kondogbia ont également tenté leur chance, sans faire évoluer le score. L’Algérien a finalement débloqué la rencontre à la 77e minute : parti de la gauche, il a progressé, repiqué dans l’axe puis enroulé une frappe hors de portée du gardien. Remplacé par Maupay à la 84e minute, il a ensuite vu ses partenaires préserver ce premier succès européen de la saison.

La note FCM de Amine Gouiri : 8/10

Son appréciation

Gouiri a fait la différence sans disparaître après ses premiers échecs. Son enchaînement du début de match avait déjà montré sa capacité à déséquilibrer la défense, et il a continué à proposer des solutions. Il lui a manqué de l’efficacité avant son but, mais son initiative décisive a transformé une prestation dangereuse en victoire. Le geste est spectaculaire ; la persévérance et la disponibilité sur l’ensemble de son match comptent tout autant.

Les notes des médias