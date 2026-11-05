CJ Egan-Riley a confirmé sa bonne période lors du succès de l’OM à Leverkusen (0-1). Maintenu dans la charnière avec Nayef Aguerd, l’Anglais a multiplié les interventions utiles et apporté de la justesse à la relance.

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Bruno Genesio a maintenu CJ Egan-Riley à droite de la charnière, aux côtés de Nayef Aguerd, pour ce déplacement de Ligue Europa. Marseille s’est montré entreprenant au départ, avec une occasion de Gouiri repoussée par Flekken dès la septième minute. Le Bayer a ensuite davantage installé sa possession. Dans ce contexte, l’Anglais a coupé plusieurs trajectoires et accompagné les déplacements adverses, notamment lors des interventions relevées aux 18e, 27e et 34e minutes. Avant la pause, une frappe de Gutiérrez déviée a heurté la transversale marseillaise.

À la reprise, Egan-Riley ne s’est pas limité à défendre. Son long ballon vers Gouiri a offert une possibilité à l’attaquant, dont la tentative a été repoussée par Flekken. Le défenseur a ensuite continué à protéger sa surface, alors que les deux équipes restaient à égalité. Le but de Gouiri, à la 77e minute, a changé l’enjeu de la fin de match : conserver cet avantage. L’Anglais a encore répondu présent dans les dernières minutes et le temps additionnel pour accompagner la victoire olympienne.

La note FCM de CJ Egan-Riley : 8/10

Son appréciation

Egan-Riley a tenu son rôle du début à la fin. Ses interceptions et ses couvertures ont coupé plusieurs situations allemandes, avec une concentration maintenue lorsque l’OM devait protéger son avance. Il a aussi apporté avec le ballon, notamment sur son ouverture vers Gouiri. Une prestation complète dans son registre, faite de fiabilité, de duels et de décisions utiles, qui a donné de la solidité à sa complémentarité avec Aguerd.

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