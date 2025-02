LFP : Quand Labrune se fait dézinguer devant les présidents de club !

Dans une intervention particulièrement enflammée, Joseph Oughourlian, président du RC Lens, a pris à partie Vincent Labrune et Jean-Pierre Caillot, respectivement président de la LFP et président du collège des présidents de Ligue 1, lors du dernier collège des présidents.

Un moment marquant de l’assemblée, où le dirigeant nordiste n’a pas mâché ses mots pour dénoncer la gestion de la Ligue et les responsabilités des deux hommes dans la situation actuelle du football français.

Des accusations sévères contre le collège des présidents de Ligue 1

Joseph Oughourlian n’a pas hésité à qualifier la situation actuelle de « désastre ». Il a ainsi lancé un réquisitoire acerbe, accusant Jean-Pierre Caillot de faire partie d’une « petite clique » qui, selon lui, « contrôle l’information » et « la gouvernance » du football français. D’après lui, les décisions prises par cette équipe depuis un an seraient catastrophiques. « Il faut demander les responsabilités », a ajouté le président du RC Lens, dénonçant la gestion collective comme étant une « bêtise » généralisée. « On n’apprend jamais de nos erreurs », a-t-il martelé, avant d’ajouter qu’il était « sidérant » de constater une telle inertie dans la prise de décisions.

Une critique virulente du management de la Ligue 1

L’attaque de Joseph Oughourlian a pris une tournure encore plus tranchée lorsqu’il a évoqué la gestion du football français. Il a particulièrement ciblé Vincent Labrune, qu’il accuse d’avoir une part importante dans « ce putain de désastre ». « Moi, je pense qu’aujourd’hui, le management de la Ligue, Vincent Labrune en particulier, le management du collège, Jean-Pierre Caillot, ont une responsabilité très importante dans ce putain de désastre qui est le nôtre, » a-t-il déclaré, visiblement excédé par la situation.

Le président lensois ne s’est pas arrêté là. Il a fait preuve d’une frustration palpable en affirmant : « J’aimerais bien que ces gens-là prennent leurs responsabilités mais c’est beaucoup trop leur demander. »

Une situation qui alimente la guerre des pouvoirs en Ligue 1

Cette prise de position de Joseph Oughourlian illustre les tensions croissantes au sein de la Ligue 1, entre les dirigeants du football français. La critique de la gestion de la LFP, notamment par Vincent Labrune et Jean-Pierre Caillot, témoigne d’une véritable guerre de pouvoirs qui semble s’intensifier à mesure que les échecs s’accumulent.