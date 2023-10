Ligue 1 : Après la victoire de l’OM, Lyon n’y arrive toujours pas ! Deux chocs Lens / LOSC et Rennes / PSG !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

C’est la septième journée de Ligue 1 ! L’OM s’est imposé face au Havre, Monaco est seul premier, Lyon n’y arrive toujours pas… Voici le programme complet !

Après les premiers matchs de Ligue 1 ce vendredi et samedi, l’AS Monaco est seul premier. L’OM reprend des couleurs avec une belle victoire 3-0 contre Le Havre. Lyon y a cru pendant quelques minutes face à Lorient mais ne parvient pas à prendre sa première victoire de la saison ! A suivre, le choc du Nord avec RC Lens – LOSC et un joli match entre le Stade Rennais et le PSG à 20h45 !

La programmation TV de cette 5e journée de Ligue 1

Vendredi 06 octobre

Strasbourg 1–2 FC Nantes (21h00 sur Prime Video)

Samedi 07 octobre

Metz 0–1 OGC Nice (17h00 sur Prime Video)

Reims 1–3 AS Monaco (21h00 sur Canal+ Sport 360)

Dimanche 08 octobre

Olympique de Marseille 3–0 Le Havre (13h00 sur Prime Video)

Lyon 3–3 FC Lorient (15h00 sur Prime Video)

Stade Brestois 0-1 Toulouse FC (15h00 sur Prime Video)

Montpellier Hérault SC 4-2 Clermont Foot (15h00 sur Prime Video)

Lens – LOSC (17h05 sur Canal+ Foot)

Rennes – PSG (20h45 sur Prime Video)