Ligue 1 : Aulas continue de taper sur l’OM !

Sur son compte Twitter, le président lyonnais continue de s’acharner sur l’OM et de pester contre les décisions d’arrêter le championnat. Cette fois-ci, il qualifie les finances du club marseillais de « désastreuses »

Ce samedi soir sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas s’en est une nouvelle fois pris à l’Olympique de Marseille. En effet, le président lyonnais a commenté la publication de David Barbet, animateur télé et radio.

Faut se réjouir des pertes ? 18/19 : – 91,4 17/18 : – 78,6 16/17 : – 42,4 Soit un total de -212,4 millions d’Euros sur 3 ans pour Max autorisé de 30 m € Prévisions avant ventes pour 19/20 : Entre -50 et – 100M https://t.co/q92CzVstQJ — David Barbet (@davidbarbet) May 2, 2020

Ce dernier mentionnait un article de L’Equipe sur le récent communiqué de Jacques-Henri Eyraud, se réjouissant du retour du club en Ligue des Champions… Il a notamment fait l’état des lieux des finances de l’OM depuis le rachat du club par McCourt.

C’est effectivement désastreux

Jean-Michel Aulas s’est donc empressé de commenter ce tweet en mentionnant la LFP et la FFF. « C’est effectivement désastreux et confirmé dans le rapport DNCG ! », a publié le président lyonnais. Un tweet qui a été partagé de nombreuses fois et aussi très critiqué par les supporters marseillais.