Ligue 1 : Avant Clermont -OM, Rennes piétine face à Troyes, Strasbourg fesse Lorient, Bordeaux retrouve le sourire…

Avant la rencontre entre l’OM et Clermont, Rennes piétine face à Troyes, Strasbourg fait le plein de confiance à domicile contre Lorient, Bordeaux prend trois points en fin de rencontre !

L’Olympique de Marseille se déplace à Clermont ce dimanche soir pour la dernière rencontre de la 12e journée. Pour ce match, les Marseillais n’ont plus le choix : ils doivent prendre les trois points pour revenir sur le podium et prendre la troisième place, juste derrière l’OGC Nice.

Monaco doit gagner pour revenir dans la course

Avant ce match, le PSG a pris les trois points face au LOSC. Lyon s’est également imposé contre Lens… L’OGC Nice a réussi à gagner sur le fil face à Angers et s’installe à la seconde place. Plus tard ce dimanche, Rennes n’a pas réussi à se défaire de Troyes.

Stasbourg fait le plein de confiance face à Lorient en gagnant sur le score de 4-0. Bordeaux, qui réalise un très mauvais début de saison a réussi à prendre les trois points à domicile face au Stade de Reims. Monaco doit maintenant affronter le Stade Brestois en fin de journée. En cas de prise des trois points, les Monégasques pourraient revenir dans la course au podium.

Déclarations d’avant-match de Sampaoli

« On s’attend toujours à plus, mais on vient d’affronter des adversaires très forts. C’était des matchs équilibrés, on aurait pu gagner, mais ça aurait aussi pu basculer dans l’autre sens. Mais c’est vrai qu’on espère au plus vite retrouver la victoire. (… ) On surveille avec attention chaque joueur. On a en ce moment un calendrier chargé avec des matchs à forte intensité, ça peut avoir une influence sur la prestation des joueurs, il faut en prendre en compte avant le match du week-end, ça comme le fait qu’on a un match décisif contre la Lazio la semaine prochaine. En considérant tout ça, on va essayer de trouver les meilleures options pour le match de dimanche. » Jorge Sampaoli – Conférence de presse (29/10/2021)