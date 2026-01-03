Ligue 1 : Carton rouge, large victoire… Lens met l’OM à 8 points !

Le RC Lens a confirmé sa dynamique en s’imposant en ouverture de la 17e journée de Ligue 1. Un succès qui permet au concurrent direct de l’OM de creuser l’écart au classement, avec désormais huit points d’avance sur les Marseillais avant OM – Nantes ce dimanche après-midi.

Lens poursuit sa série et s’installe en leader solide

En déplacement à Toulouse, le RC Lens n’a pas tremblé pour lancer la phase retour du championnat. Face à un adversaire soutenu par près de 30 000 spectateurs, les Sang et Or ont livré une prestation maîtrisée, marquée par une supériorité collective et un sang-froid constant. L’expulsion d’Emersonn dès la 23e minute a clairement pesé sur la physionomie de la rencontre, offrant aux Lensois des conditions favorables pour imposer leur tempo.



Sans forcément accélérer outre mesure, Lens a su contrôler le match, s’appuyant sur une défense solide autour du trio Ismaëlo Ganiou – Baidoo – Sarr, bien protégé par Robin Risser. Si le score final peut laisser penser à un écart important, la première période a pourtant été plus équilibrée, comme l’a reconnu Wesley Saïd au micro de Ligue 1+ : « Je pense qu’on s’est endormis sur les quinze-vingt dernières minutes de la première période. On est entrés dans leur jeu. Mais après, on savait qu’à l’usure on pouvait les avoir. »

Un succès lourd de conséquences pour l’OM

Ce succès permet au RC Lens d’enchaîner une septième victoire consécutive en Ligue 1, égalant ainsi un record historique du club déjà atteint à trois reprises. Une performance qui confirme la régularité des hommes de Pierre Sage, déjà sacrés champions d’automne. L’entraîneur lensois, lucide, soulignait toutefois le caractère symbolique de cette première place : « Cela montre qu’on relève le challenge, c’est une belle récompense pour les joueurs même si ça reste un titre honorifique. »

🥶🇧🇷 Emersonn est exclu après ce tacle en retard ! 🟥 Carton rouge sévère ou non, selon vous ?#TFCRCL pic.twitter.com/igtr67EM2m — L1+ (@ligue1plus) January 2, 2026

Sur le plan offensif, Lens a su faire la différence après la pause. Wesley Saïd a ouvert le score à la 57e minute, avant qu’Adrien Thomasson puis Ismaëlo Ganiou ne scellent définitivement la victoire en fin de match. Ce nouveau succès porte le total lensois à 40 points après 17 journées.

Pour l’Olympique de Marseille, cette victoire du RC Lens n’est pas anodine. Elle place le club phocéen sous pression avant la réception de Nantes au Vélodrome. Avec huit points de retard, l’OM, entraîné par Roberto De Zerbi, n’a plus vraiment de marge d’erreur s’il souhaite rester au contact du haut du classement et préserver ses ambitions européennes.

Dans ce contexte, le résultat de OM – Nantes revêt une importance particulière, tant sur le plan comptable que psychologique, alors que Lens continue d’imposer un rythme élevé en tête de la Ligue 1.