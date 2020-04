Ligue 1 – Coronavirus : Les joueurs ne veulent pas reprendre le championnat?

Consulté par l’UNFP, le syndicat des joueurs, les acteurs de Ligue 1 ne seraient pas favorables à une reprise du championnat.

Cela fait plus d’un mois que la Ligue 1 est à l’arrêt à cause de l’épidémie du coronavirus. Depuis, tous les acteurs du football français spéculent sur une probable reprise du championnat.

environ trois sur quatre, privilégient leur santé et leur sécurité — L’EQUIPE

Après avoir été consulté par l’UNFP, les joueurs de Ligue 1 ont quasiment tous répondu qu’ils ne souhaitaient pas reprendre le championnat et que la possibilité d’une saison blanche est à exclure.

« Les joueurs vont-ils influer sur la date ou les conditions de reprise de la Ligue 1 ? Ce n’est pas exclu, à en croire la consultation menée jeudi et vendredi auprès de ses adhérents par l’UNFP, le syndicat ultra majoritaire des joueurs professionnels (94%), qui a recueilli un peu moins de mille réponses de manière anonyme. Deux grandes tendances en ressortent: dans leur grande majorité, les joueurs professionnels, environ trois sur quatre, privilégient leur santé et leur sécurité lorsqu’on les interroge sur l’opportunité de reprendre la compétition en juin : en clair, ils ne veulent pas rejouer sans garantie sur ce plan.D’autre part, il sont également largement contre l’option d’une saison banche (environ 80 %) et préfèrent que les résultats et classements soient figés à la dernière journée complète jouée (27e pour la L1) »

Source : L’Equipe