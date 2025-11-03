Ligue 1 : De gros duels dans le TOP8 à venir !

À l’issue de la 11ᵉ journée, l’OM pointe à la 2ᵉ place du classement avec 22 points en 11 matches (7 victoires, 1 nul, 3 défaites, 25 buts marqués, 11 encaissés). Le championnat est particulièrement serré : le premier, Paris Saint‑Germain (PSG), compte 24 points, et plusieurs clubs se tiennent dans un mouchoir de poche.

Analyse des trois prochaines journées de L1

L’OM va affronter, successivement :

Journée 12 : OM – Stade Brestois 29

Journée 13 : OGC Nice – OM

Journée 14 : OM – Toulouse FC

Ces trois matchs sont à surveiller tant pour l’OM que pour le haut du classement.

Journée 12 : OM vs Brest

L’OM reçoit Brest. Cette rencontre est une opportunité pour Marseille de consolider sa position dans le top 2 voire de revenir sur le PSG en cas de faux‑pas du leader. Brest, de son côté, est en position plus modeste (13ᵉ à 10 points après 11 journées) mais ne doit pas être sous‑estimé. L’OM devra imposer son rythme rapidement et prendre des points avant la trêve internationale de novembre.

Journée 13 : Nice vs OM

Un déplacement toujours périlleux à Nice. Cet affrontement est déjà un test de haute intensité pour Marseille, qui doit gérer l’état de forme, les déplacements et les adversaires revanchards. Nice est 8ᵉ avec 17 points après 11 journées. Haise a réussi à relancer son équipe qui a recollé au peloton de tête !

Journée 14 : OM vs Toulouse

Enfin, un retour à domicile contre Toulouse, 9ᵉ avec 15 points après 11 journées. Cette rencontre pourrait être l’occasion pour l’OM de marquer une distance face à des concurrents directs pour les places européennes. Mais la vigilance s’impose : Toulouse est capable de jeu solide et de surprises. L’OM devra montrer une maîtrise tactique et une réussite offensive.

🔥 Ligue 1 : 3 prochaines journées avec des duels de haut de tableau : ⚽ J12

(OM 🆚 Brest)

Monaco 🆚 Lens

Strasbourg 🆚 Lille

Lyon 🆚 PSG ⚽ J13

Nice 🆚 OM

Lens 🆚 Strasbourg

Rennes 🆚 Monaco ⚽ J14

Monaco 🆚 PSG

(OM 🆚 Toulouse)#Ligue1 #OM #PSG #Monaco #Lens pic.twitter.com/N80d4Rm2L0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 3, 2025

Enjeux pour l’OM et le TOP 8

Parallèlement, plusieurs équipes du TOP 8 s’affrontent :

Journée 12 : Monaco vs Lens ; Strasbourg vs Lille ; Lyon vs PSG

Journée 13 : Lens vs Strasbourg ; Rennes vs Monaco

Journée 14 : Monaco vs PSG

Ces rencontres entre prétendants vont sceller des écarts ou maintenir la lutte ouverte. Pour l’OM, ce qui importe : rester constant, garder des résultats positifs, et profiter d’éventuels faux‑pas de ses rivaux. Le mot « régularité » doit être souligné.