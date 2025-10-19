Ligue 1 : Début de 8e journée parfaite pour l’OM… quelle suite ce dimanche ?

Grâce à sa victoire éclatante face au Havre (6-2) samedi soir, l’Olympique de Marseille s’est assuré de conserver la tête du championnat à l’issue de cette 8e journée de Ligue 1. Portés par une attaque en feu et un public du Vélodrome en fusion, les hommes de Roberto De Zerbi confirment leur excellent début de saison.

Sous l’impulsion d’un Greenwood de nouveau décisif et d’un collectif inspiré, l’OM a livré une prestation offensive de haut niveau en deuxième mi-temps. Les Marseillais totalisent désormais 18 points, soit un de plus que le PSG et deux de plus que le RCSA. Nice, tombeur de Lyon la veille (3-2), permet aux Marseillais de prendre 3 points d’avance sur l’OL. Une performance qui permet aux Olympiens d’aborder la suite du week-end avec sérénité.

Un dimanche d’observation pour les Marseillais

Assurés de rester leaders du championnat, les Marseillais suivront attentivement les affiches de ce dimanche, avec un œil attentif sur Lens – Paris FC (15h00). Ce match intéresse particulièrement le club phocéen, puisque Lens sera son prochain adversaire en Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage, auteurs d’un début de saison mitigé, tenteront de retrouver de la confiance avant de recevoir l’OM.



Autre rencontre à surveiller : Nantes – Lille (20h45). En cas de victoire des Dogues, Lille peut revenir à 4 points de l’OM…

Entre-temps, plusieurs confrontations, comme Toulouse – Metz, Rennes – Auxerre ou encore Lorient – Brest, viendront compléter cette 8e journée déjà riche en buts (22 réalisations avant les matchs dominicaux).

L’OM, de son côté, profite de ce dimanche pour savourer. Le plan de jeu de De Zerbi, basé sur l’intensité et le mouvement, semble porter ses fruits. Avec un Greenwood étincelant et une attaque parmi les plus prolifiques du championnat, Marseille confirme son statut de candidat crédible au titre.

Les regards se tournent désormais vers Lens, où l’OM se déplacera avec l’ambition de poursuivre sa série et de consolider son trône.