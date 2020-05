Ligue 1 : Des joueurs de l »OM, enfin dans une équipe type !

Après avoir été délaissés de plusieurs équipes types et de classement de meilleurs défenseurs de Ligue 1, les joueurs de l’OM font parti de celle votées par les internautes !

Ce dimanche, le journal L’Equipe a publié une nouvelle équipe type. Cette fois-ci, ce ne sont pas des journalistes spécialisés dans le football mais des internautes qui ont voté pour les joueurs qui y figurent.

Toujours de nombreux joueurs du PSG en font parti, notamment les défenseurs Thiago Silva, Marquinhos et Bernat avec le Lyonnais Dubois à droite. Au milieu, Verratti fait la paire avec la révélation rennaise Edouardo Camavinga.

MANDANDA ET AVB DANS LE ONZE TYPE

Côté ailiers, c’est le duo Neymar / Di Maria qui sera chargé d’alimenter en ballon deux attaquants de pointe : Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. Il ne manque que le gardien de but pour finaliser cette équipe et c’est Steve Mandanda qui a été sélectionné par les internautes qui ont pu voter. Pour coach ce onze, André Villas-Boas pose fièrement sur le banc.

Pour le poste de latéral droit, Hiroki Sakai est arrivé troisième des votes… Kamara, Caleta-Car et Payet sont quant à eux seconds dans le classement de leur poste. Les supporters marseillais ont fait le job pour que leur équipe soit représentée !