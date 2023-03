Ligue 1 : Deux gros chocs après OM-MHSC… Le programme de la J29 !

L’Olympique de Marseille reçoit ce vendredi soir le MHSC au Vélodrome ! Pour une fois, les Marseillais joueront avant leurs concurrents et peuvent donc mettre la pression sur le PSG en revenant à 4 points.

La trêve internationale est terminée, retour de l’Olympique de Marseille au Vélodrome pour la réception du MHSC ce vendredi soir. Après cette rencontre, les concurrents vont s’affronter avec un gros choc entre le RC Lens et le Stade Rennais qui aura lieu ce samedi soir. Pour terminer cette journée de Ligue 1, le PSG recevra Lyon au Parc des Princes. En cas de victoire marseillaise et de défaite parisienne, les Olympiens peuvent revenir à 4 points du leader !

Vendredi 31 mars 2023 à 21h00 sur Prime Video

OM – MHSC

Samedi 1 avril 2023 à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – Troyes

Samedi 1 avril 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Rennes – RC Lens

Dimanche 2 avril 2023 à 13h00 sur Prime Video

LOSC – FC Lorient

Dimanche 2 avril 2023 à 15h00 sur Prime Video



Clermont – Ajaccio

Angers SCO – Nice

Brest – Toulouse

FC Nantes – Reims

Dimanche 2 avril 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

AS Monaco – Strasbourg

Dimanche 2 avril 2023 à 20h45 sur Prime Video

PSG – Lyon

« C’est un match important contre une très bonne équipe, qui a sa façon de jouer, très athlétique, qui court beaucoup. Ça presse bien, ça fait des du un contre un partout pratiquement. Il va falloir qu’on soit au niveau et qu’on soit bons. J’aime bien leur coach et comment il travaille. Il les fait bien jouer depuis le début de saison, même s’ils ont perdu pas mal de points à domicile. Mais à l’extérieur, c’est extraordinaire. (…) Le style Igor Tudor parfois jugé trop risqué ? C’est sa façon de faire jouer son équipe. Il ne prend pas plus de risques que ça. Ils ont des forces aussi, ils imposent les duels, ils ont des joueurs en capacité d’éliminer ou de faire des courses et des appels tranchants. C’est une très bonne équipe, bien équilibrée. » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (30/03/23)

« Notre Objectif pour la fin de saison ? Il n’y a pas forcément de bonne réponse. Je vais dire que l’objectif est toujours de bien faire. Evidemment que l’OM a toujours pour objectif de gagner, mais il faut prendre d’autres équipes en considération. Je dis depuis le début qu’il faut faire le maximum match après match, tous les matchs sont difficiles. Je ne change pas mon plan d’un centimètre. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/03/23)