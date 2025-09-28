Ligue 1 : Hold up pour Lyon, l’OM 3e !

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé le week-end de Ligue 1 en s’imposant vendredi soir. Le succès des hommes de Roberto De Zerbi a mis la pression sur leurs concurrents directs. Le PSG a répondu samedi avec une victoire solide, tandis que Monaco s’est incliné, laissant passer une occasion précieuse. Mais c’est surtout ce dimanche que le championnat a connu un véritable tournant, avec le braquage de l’OL face au LOSC.

Lyon s’offre Lille et rejoint Paris en tête

L’Olympique Lyonnais a frappé fort en allant s’imposer sur la pelouse du LOSC (0-1). Dès la 13e minute, Nicolas Tagliafico a adressé un centre millimétré pour Tyler Morton, de retour de suspension. Le milieu anglais a placé une tête imparable qui a trompé Bodart. Ce but précoce a suffi aux hommes de Paulo Fonseca, qui ont ensuite affiché une solidité défensive.

3⃣L’OM est 3e en attendant le dernier match de la 6e journée Rennes vs Lens !#OM pic.twitter.com/NYAy7pr6d2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 28, 2025

Le LOSC, poussé par son public, a multiplié les offensives. Haraldsson et Correia ont tenté de percer la muraille lyonnaise, mais le gardien Dominik Greif a réalisé une prestation impeccable, repoussant toutes les tentatives nordistes. Ce succès permet à l’OL de rejoindre le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1, relançant totalement la course au titre.

Brest surprend Angers, Le Havre et Metz dos à dos

Dans les autres rencontres du week-end, Brest a signé une belle performance en s’imposant à Angers (0-2). Rémy Labeau Lascary, tout proche de rejoindre le SCO l’été dernier, a ouvert le score à la 26e minute. Quelques instants plus tard, Romain Del Castillo a transformé un penalty pour faire le break. Les hommes d’Éric Roy ont ensuite parfaitement géré leur avance pour s’offrir un succès précieux qui les propulse dans la première moitié du classement.

De leur côté, Le Havre et Metz n’ont pu se départager (1-1) dans une rencontre disputée mais fermée.

Avec ce week-end riche en rebondissements, la Ligue 1 s’annonce plus indécise que jamais. L’OM, le PSG et l’OL sont au coude-à-coude, tandis que Monaco marque le pas.