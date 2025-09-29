Ligue 1 J 6 : Deux joueurs de l’OM dans le onze type de L’Équipe !

L’Olympique de Marseille poursuit sa belle dynamique. Trois jours après son succès retentissant face au PSG, le club phocéen a enchaîné vendredi soir en s’imposant sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Un succès important qui permet aux hommes de Roberto De Zerbi d’occuper la 3e place du classement de Ligue 1 au terme de cette 6e journée.

Cette performance a été récompensée par la présence de deux Olympiens dans le onze type de la semaine du journal L’Équipe.

Murillo et Højbjerg distingués

Auteur du but de la victoire à la Meinau, le latéral droit Jorge Murillo figure logiquement dans l’équipe-type. Sa solidité défensive et son apport offensif ont pesé dans un match disputé jusqu’au bout.

Au milieu, c’est Pierre-Emile Højbjerg qui a été retenu. Le Danois, arrivé cet été, a encore brillé par son volume de jeu et son influence. Avec 28 passes réussies dans le camp adverse, 4 récupérations décisives, et 98% de passes réussies, l’ancien joueur de Tottenham s’impose déjà comme une pièce maîtresse du système de De Zerbi.

Ces distinctions individuelles confirment la montée en puissance de l’OM en ce début de saison. Avec deux victoires consécutives contre Paris et Strasbourg, les Phocéens affichent une solidité nouvelle et peuvent aborder avec confiance leur prochain rendez-vous européen face à l’Ajax Amsterdam.

Troisième de Ligue 1 derrière le PSG et Lorient, Marseille a de quoi nourrir de belles ambitions pour les semaines à venir.