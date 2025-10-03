Ligue 1 (J7) : la programmation TV complete, l’OM se déplace à Metz !

La Ligue 1 poursuit son rythme soutenu avec la 7e journée qui se déroulera du 3 au 5 octobre. La LFP a officialisé la programmation télévisée des rencontres, précisant les chaînes et les horaires. Une affiche attendue concerne l’OM, qui jouera en déplacement face au FC Metz.

OM : un déplacement à Metz diffusé sur beIN Sports

Le match Metz – OM se jouera le samedi 4 octobre à 17h00. Les supporters marseillais devront se tourner vers beIN Sports pour suivre cette rencontre en direct. Il s’agira du premier match du week-end et il ouvrira ainsi le bal de cette 7e journée.

Cette diffusion confirme la place de l’Olympique de Marseille parmi les clubs les plus suivis à la télévision. La chaîne qatarie a choisi de mettre en avant ce duel au Stade Saint-Symphorien, alors que l’équipe de Roberto De Zerbi tentera de poursuivre sa dynamique en championnat.

Les autres affiches de la 7e journée

Outre le rendez-vous des Marseillais, plusieurs rencontres importantes seront à l’affiche. Le week-end commencera dès le vendredi 3 octobre à 20h45 avec Paris FC – Lorient, diffusé sur Ligue 1+.

Le samedi soir verra un Brest – Nantes à 19h00 (Ligue 1+) puis un Auxerre – Lens programmé en prime-time à 21h05 (Ligue 1+).

Le dimanche 5 octobre sera chargé avec trois matchs à 17h15 : Monaco – Nice, Le Havre – Rennes et Strasbourg – Angers, tous retransmis sur Ligue 1+. En ouverture de journée, Lyon – Toulouse se disputera à 15h00. Enfin, le choc Lille – PSG clôturera le week-end à 20h45 sur Ligue 1+.

Programme de la 7ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 3 octobre

Paris FC 20h45 Lorient Ligue 1+

Samedi 4 octobre

Metz 17h00 OM bein-sports

Brest 19h00 Nantes Ligue 1+

Auxerre 21h05 Lens Ligue 1+

Dimanche 5 octobre

Lyon 15h00 Toulouse Ligue 1+

Monaco 17h15 Nice Ligue 1+

Le Havre 17h15 Rennes Ligue 1+

Strasbourg 17h15 Angers Ligue 1+

Lille 20h45 PSG Ligue 1+

Une visibilité importante pour l’OM

Avec ce créneau du samedi 17h00, l’OM bénéficie d’une belle exposition, notamment pour les abonnés de beIN Sports. Les supporters espèrent voir leur équipe confirmer face à Metz et préparer au mieux les échéances suivantes en championnat et en Europe.