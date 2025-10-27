Ligue 1 (J9) : Rennes s’enlise, Lille en démonstration, Lyon s’offre Strasbourg sur le fil… l’OM est 3e !

La 9e journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses ce week-end. Si Lille a offert un festival offensif face à Metz (6-1), Rennes s’est encore incliné à domicile contre Nice, plongeant un peu plus dans le doute. Dans le bas du classement, Le Havre et Angers ont signé des succès essentiels, tandis que Lyon, dans un match haletant face à Strasbourg, a fini par l’emporter dans le temps additionnel pour revenir à hauteur de l’OM au classement.

Rennes s’enfonce, Nice se relance

Le Stade Rennais jouait un match crucial face à Nice, après quatre matchs nuls consécutifs et une pression grandissante autour d’Habib Beye. Rapidement dépassés, les Bretons ont cédé sur une reprise de Sofiane Diop (0-1, 38e) avant que Jonathan Clauss ne double la mise juste avant la pause (0-2, 45+1e).

Malgré une réaction en seconde période, Rennes a manqué d’efficacité. Breel Embolo s’est heurté à la défense niçoise et la réduction du score de Aït-Boudlal (1-2, 67e) n’a pas suffi. Un but refusé à Mohamed Meïté dans le temps additionnel (90+4e) a scellé le sort des Rennais, battus et en perte de confiance. De son côté, Nice grimpe à la huitième place et confirme son regain de forme.

Le Havre et Angers se donnent de l’air

Après la lourde défaite subie à Marseille (6-2), Le Havre a parfaitement réagi en s’imposant sur la pelouse d’Auxerre. Grâce à un but d’Abdoulaye Touré (0-1, 47e), les Normands ont tenu bon malgré la pression adverse et décrochent leur deuxième victoire de la saison. Ils remontent à la 14e place, à distance de la zone rouge.

Même réussite pour Angers, vainqueur de Lorient (2-0). Prosper Peter a ouvert le score (15e) avant que Sidiki Cherif ne plie le match (59e). Entre-temps, Tosin avait manqué un penalty pour les Merlus, désormais barragistes. Le SCO sort ainsi de la zone rouge et retrouve un peu de sérénité.

Lille cartonne, Lyon s’impose dans le temps additionnel

Dans le haut du tableau, Lille a régalé ses supporters avec une large victoire face à Metz (6-1), confirmant sa montée en puissance et sa solidité offensive.

Mais le grand frisson de cette 9e journée est venu du Groupama Stadium, où l’OL a arraché la victoire face à Strasbourg (2-1). Menés sur un but de Joaquin Panichelli (0-1, 25e), les Lyonnais ont égalisé sur un contre-son-camp d’Ismaël Doukouré (1-1, 35e). Réduits à dix après l’expulsion du même Doukouré (67e), les Alsaciens ont craqué dans les derniers instants sur un exploit personnel d’Afonso Moreira (2-1, 90e+2).

🇵🇹 Afonso Moreira envoie une frappe de FOU ! L’enchaînement est somptueux 🙌#OLRCSA pic.twitter.com/L7M0cG7moM — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2025



Grâce à ce succès, Lyon revient à égalité de points avec l’OM, actuel troisième, mais reste derrière à la différence de buts. Les hommes de Paulo Fonseca se relancent ainsi après deux matchs sans victoire, tandis que Strasbourg, séduisant mais trop fragile face aux cadors, glisse au classement.

Résultats complets de la 9e journée de Ligue 1 :