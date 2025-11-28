Ligue 1 – “J’ai proposé ma démission après la défaite contre l’OM”

L’OGC Nice continue de s’enfoncer dans une spirale inquiétante. Battus 3-0 par Porto en Ligue Europa, les Aiglons ont enchaîné un 17e match européen consécutif sans victoire, une série qui symbolise la perte totale de repères du club sur la scène continentale. Derniers de leur groupe, fragilisés mentalement et sportivement, les Niçois semblent incapables de réagir malgré les tentatives répétées de Franck Haise.

Sur la pelouse de Porto, Nice n’a jamais semblé en mesure d’exister. Habitué aux prestations décevantes sur la scène européenne depuis la saison dernière, le club azuréen a une nouvelle fois montré ses limites : fébrilité, manque de maîtrise, absence de révolte.

Le bilan est sans appel : aucune victoire en Europe depuis plus d’un an et une dernière place logique dans un groupe où l’écart de niveau se creuse jour après jour.

Haise cherche des réponses, mais le vestiaire ne suit pas

Depuis plusieurs semaines, Franck Haise tente de secouer son groupe. Piqures médiatiques, discours fermes, recentrages internes… mais aucun signe de réaction.

La lourde défaite 1-5 contre l’OM avait constitué un tournant dans sa communication. Après Porto, l’entraîneur a révélé avoir lui-même proposé à ses dirigeants d’être « l’électrochoc » à la suite du naufrage face aux Marseillais.

« Je me remets en cause, oui. J’ai proposé à mes dirigeants d’être l’électrochoc après Marseille, mais ce n’était pas le moment. Pas de démission, mais j’assume mes responsabilités. »

Un aveu de lucidité, mais qui témoigne aussi de la profondeur du malaise niçois.

Un contexte mental fragile : “On se met une balle dans le pied”

Face à Porto, l’ouverture du score trop rapide a encore une fois plongé l’équipe dans ses doutes.

Haise l’a reconnu sans détour :

« Prendre un but comme ça dans le moment qu’on traverse… ce n’est pas le meilleur moyen de démarrer. On se met une balle dans le pied. »

Nice semble constamment jouer avec une confiance brisée, incapable de renverser la moindre situation défavorable.

Europe terminée, mais Haise refuse la résignation

Si le coach admet que la campagne européenne est d’ores et déjà perdue, il refuse toutefois de basculer dans le défaitisme :

« La Coupe d’Europe, c’est terminé, mais pas de résignation. »

Le message est clair : l’objectif désormais est de limiter la casse, retrouver un minimum de cohésion et reconstruire en championnat.

La réaction doit venir rapidement, sous peine de voir la saison s’enfoncer totalement dans la crise.