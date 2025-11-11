Ligue 1 : La grogne monte ! L’OM et 4 clubs exclus d’une réunion clé !

Selon les informations de RMC Sport, le collège de Ligue 1 se réunit ce mercredi à Paris dans une ambiance particulièrement tendue. En toile de fond, une polémique enfle : l’Olympique de Marseille, le RC Lens, le Stade Rennais, le Paris FC et l’Olympique Lyonnais ont été écartés d’une réunion importante organisée en octobre dernier. Une décision qui suscite incompréhension et colère chez les dirigeants concernés.

Les cinq clubs ont adressé un courrier officiel à Foot Unis, le syndicat des clubs professionnels, pour protester contre cette mise à l’écart. Une démarche commune inédite entre institutions souvent concurrentes, mais unies cette fois pour dénoncer ce qu’ils estiment être un manque de transparence dans la gestion du football français.

Cette situation intervient alors que le football hexagonal traverse une crise profonde, notamment sur la question des droits TV, toujours sans diffuseur principal pour les saisons à venir. À cela s’ajoutent les polémiques autour de l’arbitrage, qui continuent d’alimenter la frustration des clubs et des joueurs.

Le malaise grandissant du football français

L’exclusion de clubs majeurs tels que l’OM, Lens ou Lyon de discussions stratégiques apparaît d’autant plus étonnante que ces formations figurent parmi les plus suivies et les plus influentes du pays. Leur absence lors de réunions décisives interroge sur la représentativité du système actuel.

Pour l’Olympique de Marseille, cette exclusion symbolise une mauvaise gouvernance à un moment où la Ligue 1 doit afficher unité et solidité face à des défis économiques et structurels majeurs.

Que des clubs historiques soient tenus à l’écart de décisions cruciales sur l’avenir du championnat confirme, une fois de plus, que le football français marche sur la tête.