Ligue 1 : la LFP reporte Lens-PSG et explique ce choix contre l’avis du RCL !

La Ligue de Football Professionnel a officialisé le report du choc RC Lens – PSG prévu le 11 avril. Une décision stratégique visant à favoriser les clubs français engagés en Coupe d’Europe, dont le Paris Saint-Germain face à Liverpool.

Une décision stratégique de la LFP pour l’indice UEFA

La LFP a tranché. À l’issue de son conseil d’administration, l’instance a validé à l’unanimité — hors clubs concernés — le report de la rencontre entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, initialement programmée le 11 avril dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1.

Dans un communiqué officiel, la Ligue justifie ce choix par la nécessité d’optimiser les performances des clubs français engagés en compétitions européennes. Le PSG disputera en effet un quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool les 8 et 14 avril.

« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai. Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League », peut-on lire.

Un calendrier bouleversé, des enjeux maintenus

Ce report au 13 mai modifie sensiblement le calendrier de fin de saison en Ligue 1, notamment pour le RC Lens, qui espérait disputer une rencontre décisive dans la course au titre face au PSG début avril.

Pour maintenir les intérêts du PSG en Ligue des champions, la LFP sacrifie ceux du RC Lens en Ligue 1, priorisant la C1 plutôt que sa propre compétition. Bravo encore, cela donne vraiment envie de s’abonner à Ligue 1+. — vincent duluc (@vincentduluc) March 26, 2026

Pour le club parisien, cette décision offre un temps de récupération précieux entre ses deux confrontations européennes face à Liverpool. Un avantage non négligeable dans une période charnière de la saison.

Ce choix s’inscrit dans une politique assumée par la LFP, qui privilégie désormais la performance des clubs français sur la scène européenne afin de sécuriser la cinquième place de la France à l’indice UEFA — un enjeu majeur pour l’attribution des places en Ligue des champions.