Ligue 1 : la victoire de Lens creuse l’écart, l’OM désormais à 10 points avant le Classique

La dynamique du championnat se durcit pour l’Olympique de Marseille. La victoire du RC Lens face à Rennes (3-1), ce samedi lors de la 21e journée de Ligue 1, repousse l’OM à dix longueurs du leader provisoire, à la veille du choc très attendu face au Paris Saint-Germain.

Lens s’impose à Bollaert et met la pression sur le haut du classement

Solide malgré un scénario défavorable, le RC Lens a confirmé sa force collective en s’imposant une nouvelle fois à domicile. Menés dès la 8e minute puis réduits à dix après l’expulsion de Ruben Aguilar à la 56e, les Sang et Or ont renversé Rennes pour signer une dixième victoire consécutive à Bollaert-Delelis.

L’action sublime du Stade Rennais pour ouvrir le score !

Ce succès permet à Lens de reprendre la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur le PSG. Une donnée clé dans la course au sommet, alors que le Classique PSG–OM se disputera dimanche soir au Parc des Princes. Pour l’OM, actuellement décroché au classement, l’écart avec la première place atteint désormais 10 points.

Un Classique sous forte pression pour l’Olympique de Marseille

Ce résultat renforce l’enjeu du déplacement parisien pour les Marseillais. En cas de défaite face au PSG, l’Olympique de Marseille verrait ses ambitions de titre encore davantage compromises, tandis qu’un succès permettrait au club phocéen de réduire l’écart avec le podium et de se relancer dans la lutte pour les places européennes.

Dans un contexte de championnat très resserré derrière le duo Lens–PSG, chaque point pèse lourd. Le Classique de dimanche ne sera donc pas seulement un rendez-vous symbolique, mais un match à conséquences directes pour l’OM, contraint de réagir après avoir vu l’un de ses concurrents directs frapper un grand coup.

La performance lensoise rappelle enfin la régularité exigée au plus haut niveau. À Marseille, l’urgence est désormais claire : transformer le choc face au PSG en tournant sportif pour éviter de laisser le wagon de tête s’échapper définitivement.

