Ligue 1 : L’ASSE fait chuter l’OL dans une soirée très particulière…

Pour clôturer cette 30e journée du championnat, l’ASSE accueillait son rival historique, l’Olympique Lyonnais, pour un “Derby” toujours très attendu. Alors que l’on s’attendait à une fête sportive dans ce match si particulier, la soirée a été entachée par un incident gravissime.

En effet, alors que l’ASSE avait parfaitement entamé son match en ouvrant le score grâce à une belle tête de Lucas Stassin, l’un des arbitres assistants s’est vu toucher à la 44e minute par un jet de projectile venu de la tribune nord du stade Geoffroy Guichard. Après une interruption de près de 45 minutes suite à la mise en place d’une cellule de crise, le match a finalement repris, d’abord pour finir la première période, puis ensuite pour l’intégralité de la seconde.

La seconde période a vu des Stéphanois dans la continuité de leur bon début de match doubler la mise à la 67e minute grâce à un superbe second but de Lucas Stassin, auteur d’un doublé. Les Lyonnais ont bien tenté de réagir en réduisant l’écart sur une belle frappe de Tanner Tessmann à la 76e, mais cela n’a pas suffi. L’OL s’incline donc 2-1 dans ce derby et réalise une très mauvaise opération dans la course à la qualification en Ligue des champions. De leur côté, les Verts signent un succès précieux dans la lutte pour le maintien et relancent complètement les débats en bas de tableau.

