Ligue 1 : Le coach du TFC pense à l’AS Monaco et l’OM avant d’affronter le RC Lens

Tudor pense déjà à Lens !

En conférence de presse, Igor Tudor a loué la qualité de jeu affiché par son équipe : « Pour plaisanter, on pourrait dire que gagner comme ça, c’est encore plus beau. Ce qui est important, c’est d’avoir fait une prestation de très haut niveau. Ça aurait dû faire 4-0 ou 5-0, mais le foot te fait parfois des mauvaises blagues. On a eu la bonne mentalité pour y croire jusqu’au bout et continuer à pousser, c’est une grande victoire ce soir. » L’entraîneur croate s’est ensuite projeté sur le déplacement à Bollaert dimanche prochain : « À nous maintenant d’aller faire un grand match à Lens samedi. Je me souviens d’un très beau match aller entre deux belles équipes. On avait perdu (0-1) sur un tir dévié mais je crois qu’on aurait mérité de gagner. C’est une belle équipe, nous aussi. On verra comment ça va tourner. »