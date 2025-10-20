Ligue 1: le côté droit de l’OM dans l’équipe type de la 8e journée !

Trente-quatre ans que l’Olympique de Marseille n’avait plus connu pareille performance. Depuis le légendaire Jean-Pierre Papin en 1991, aucun joueur marseillais n’avait inscrit un quadruplé en Ligue 1. Ce samedi, Mason Greenwood a mis fin à cette interminable attente en offrant un véritable récital lors de la large victoire phocéenne contre Le Havre (6-2). Avec deux buts du pied droit et deux du gauche, l’attaquant anglais a porté l’OM à bout de bras dans un match mal engagé face à une équipe normande ambitieuse.

Crédité d’une note de 9 par L’Équipe, Greenwood signe une nouvelle prestation majuscule et confirme son statut de star montante du championnat. Grâce à cette performance, il se rapproche du Lyonnais Malick Fofana dans le classement des joueurs de Ligue 1 (6,29 de moyenne contre 6,5). Surtout, il intègre pour la troisième fois de la saison l’équipe type du quotidien sportif, aux côtés d’un autre Marseillais : Benjamin Pavard.

Pavard, le métronome défensif de l’OM

L’ancien joueur du Bayern Munich, arrivé cet été pour apporter de l’expérience à la défense marseillaise, a de nouveau répondu présent. Solide, précis dans ses relances et décisif dans ses montées, Pavard s’impose semaine après semaine comme un pilier du dispositif de Roberto De Zerbi.

Cette double présence dans l’équipe type illustre la montée en puissance de l’OM, actuellement en pleine dynamique offensive. Greenwood, déjà auteur de 7 buts toutes compétitions confondues, incarne le renouveau phocéen, tandis que Pavard symbolise l’équilibre retrouvé entre solidité et maîtrise technique.

Pavard et Greenwood dans le 11 type du journal L’équipe !

Pavard : 7/10

Greenwood 9/10 pic.twitter.com/kcIoVFhmxQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 20, 2025

Aux côtés des deux Olympiens, L’Équipe a également récompensé plusieurs acteurs marquants de cette 8e journée de Ligue 1. En défense, le Lillois Chancel Mbemba et l’Algérien Aïssa Mandi ont formé une muraille infranchissable face à Nantes, permettant au LOSC de s’imposer sans encaisser le moindre but. Le Niçois Yehvann Diouf, auteur d’un penalty arrêté, et son coéquipier Sofiane Diop, buteur et intenable sur son aile, ont également brillé lors du succès de l’OGC Nice contre l’OL (3-2).

Dans l’entrejeu, le Parisien Warren Zaïre-Emery, de retour à son meilleur niveau, a retrouvé de l’éclat dans le nul spectaculaire entre le PSG et Strasbourg (3-3), où le buteur Joaquin Panichelli a une nouvelle fois impressionné par sa justesse et son efficacité. Enfin, le Lorientais Kouassi et le Lensois Tomasson complètent ce onze type, tout comme Carles Martinez Novell, entraîneur du Toulouse FC, récompensé pour la large victoire des siens face à Metz (4-0).

Dans un week-end riche en buts (40 en neuf matchs), les deux Olympiens s’imposent comme les figures marquantes de cette 8e journée. À ce rythme, Marseille pourrait bien s’installer durablement dans le haut du classement et confirmer ses ambitions européennes.